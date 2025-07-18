بالطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية.. روسيا تشن هجوماً جوياً على أوكرانيا

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في تصعيد جديد، شنت القوات الروسية، أمس الجمعة، هجوما واسع النطاق على ، استخدمت فيه مزيجا من الطائرات المسيّرة القتالية والصواريخ الباليستية.وأعلنت السلطات أن دفاعاتها الجوية نجحت في اعتراض عدد من المسيّرات الروسية التي استهدفت العاصمة مساء أمس الجمعة، في حين واصلت عشرات المسيّرات الأخرى التحليق في أجواء البلاد، مهددة بمزيد من الضربات.وفي وقت سابق نفسه، أطلقت صواريخ باليستية على أهداف بالقرب من مدينة دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا.كما أفادت تقارير غير مؤكدة بنشر قاذفات استراتيجية روسية قادرة على إطلاق صواريخ بعيدة المدى.(سكاي نيوز)