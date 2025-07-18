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بالطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية.. روسيا تشن هجوماً جوياً على أوكرانيا

Lebanon 24
18-07-2025 | 23:41
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في تصعيد جديد، شنت القوات الروسية، أمس الجمعة، هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا، استخدمت فيه مزيجا من الطائرات المسيّرة القتالية والصواريخ الباليستية. 
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وأعلنت السلطات الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية نجحت في اعتراض عدد من المسيّرات الروسية التي استهدفت العاصمة كييف مساء أمس الجمعة، في حين واصلت عشرات المسيّرات الأخرى التحليق في أجواء البلاد، مهددة بمزيد من الضربات.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أطلقت روسيا صواريخ باليستية على أهداف بالقرب من مدينة دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا.

كما أفادت تقارير غير مؤكدة بنشر قاذفات استراتيجية روسية قادرة على إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى.(سكاي نيوز)
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