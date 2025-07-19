حشود الأمن تصل مشارف السويداء.. الاتفاق يعطي مهلة للعشائر

باتت حشود لقوات الأمن السوري على مشارف ، وذلك بعدما أعلن المبعوث الأميركي إلى توماس برّاك أن وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار.

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و تناقلت وسائل إعلام أنباء بأن أمهلت مقاتلي العشائر البدوية حتى فجر السبت لمغادرة محافظة السويداء.



وأشارت المعلومات إلى أن الوزارة طلبت من مقاتلي العشائر تسليم السلاح الذي استولوا عليه من مستودعات تابعة لمجموعات مسلحة في السويداء.



كما من المتوقع أن يكون دخول قوات وزارتي الأمن والدفاع إلى المحافظة لفض الاشتباك.



أما عن تفاصيل الاتفاق، فنقلت صحيفة "الوطن" أنه تضمن دخول الإدارية والأمنية للمحافظة.