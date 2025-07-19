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عربي-دولي

حشود الأمن تصل مشارف السويداء.. الاتفاق يعطي مهلة للعشائر

Lebanon 24
19-07-2025 | 00:18
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باتت حشود لقوات الأمن السوري على مشارف السويداء، وذلك بعدما أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس برّاك أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار.
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و تناقلت وسائل إعلام سورية أنباء بأن وزارة الدفاع أمهلت مقاتلي العشائر البدوية حتى فجر السبت لمغادرة محافظة السويداء.

وأشارت المعلومات إلى أن الوزارة طلبت من مقاتلي العشائر تسليم السلاح الذي استولوا عليه من مستودعات تابعة لمجموعات مسلحة في السويداء.

كما من المتوقع أن يكون دخول قوات وزارتي الأمن والدفاع إلى المحافظة لفض الاشتباك.

أما عن تفاصيل الاتفاق، فنقلت صحيفة "الوطن" السورية أنه تضمن دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية للمحافظة.
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