يقضي بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط.. هذه تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء

Advertisement

بعد أيام من تصاعد التوترات، أوردت وسائل إعلام ، اليوم السبت، تفاصيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء.وقال المبعوث الأميركي إلى توم براك إن سوريا وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار في السويداء، مضيفا أن والرئيس السوري أحمد ، بدعم من ، اتفقا على وقف إطلاق النار بدعم من والأردن ودول الجوار.وطالب براك الدروز والبدو جنبا إلى جنب مع الأقليات الأخرى إلى إلقاء السلاح والعمل معا لبناء سوريا جديدة موحدة.وأفادت وسائل اعلام سورية، صباح السبت، بأن قوات بدات بالتحرك نحو مدينة السويداء لضبط الأمن وتنفيذ بنود الاتفاق على الأرض.وهذه تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء:يتضمن دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية إلى محافظة السويداء.ينص على دمج عناصر الفصائل من المحافظة بالأجهزة الأمنية للدولة.يقضي بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط من البدو والدروز.يشمل دمج الدروز بالمستقبل السياسي في المرحلة المقبلة.يسمح بإمكانية خروج من يرفض الاتفاق عبر طريق آمن خارج البلاد.ينص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات من البدو والدروز وفق القانون.تكليف عناصر الفصائل من السويداء بالتعاون مع وحدات أخرى بحفظ الأمن داخل المحافظة.ويأتي الإعلان مع استمرار الاشتباكات في السويداء، التي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف وسط أزمة إنسانية متصاعدة. (سكاي نيوز)