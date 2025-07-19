العشرات بين شهداء وجرحى.. اسرائيل تستهدف مجدداً تجمعات المساعدات في غزة

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وأفا مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 6 وجرح آخرين في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة.



كما ألقت طائرات مسيّرة إسرائيلية قنابل على منازل الأهالي في منطقة الشيخ غربي مدينة غزة.



وقالت إن عدة أحياء وسط مدينة غزة وشرقها تعرضت صاح اليوم لغارات جوية.



وفي شمال القطاع، استهدفت المدفعية منطقة البلد، وفقا لمصادر فلسطينية.



وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين غرب .



وفي وسط القطاع، نفذت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا على مخيم البريج. نفذت قوات اليوم قصفا ومدفعيا على عدة مناطق في .وأفا مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 6 وجرح آخرين في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة.كما ألقت طائرات مسيّرة إسرائيلية قنابل على منازل الأهالي في منطقة الشيخ غربي مدينة غزة.وقالت إن عدة أحياء وسط مدينة غزة وشرقها تعرضت صاح اليوم لغارات جوية.وفي شمال القطاع، استهدفت المدفعية منطقة البلد، وفقا لمصادر فلسطينية.وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين غرب .وفي وسط القطاع، نفذت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا على مخيم البريج.

كما ارتكبت صباح اليوم السبت مجزرة جديدة بحق المجوّعين قرب مراكز للتحكم في المساعدات جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات.



وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 29 استشهدوا وأصيب نحو 80 حين استهدفت قوات الاحتلال فلسطينيين قرب مراكز اساعدات تديرها ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” الأميركية شمال .



ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا تظهر مصابين جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.



وكانت مصادر في مستشفيات القطاع أفادت بأن 47 فلسطينيا استشهدوا أمس الجمعة في القصف ، بينهم 10 من طالبي المساعدات.