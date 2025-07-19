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عربي-دولي

العشرات بين شهداء وجرحى.. اسرائيل تستهدف مجدداً تجمعات المساعدات في غزة

Lebanon 24
19-07-2025 | 03:04
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 نفذت قوات الاحتلال اليوم قصفا جويا ومدفعيا على عدة مناطق في قطاع غزة.
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وأفا مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 6 وجرح آخرين في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة.

كما ألقت طائرات مسيّرة إسرائيلية قنابل على منازل الأهالي في منطقة الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

وقالت الجزيرة إن عدة أحياء وسط مدينة غزة وشرقها تعرضت صاح اليوم لغارات جوية.

وفي شمال القطاع، استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة جباليا البلد، وفقا لمصادر فلسطينية.

وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين غرب خان يونس.

وفي وسط القطاع، نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم قصفا مدفعيا على مخيم البريج.
كما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت مجزرة جديدة بحق المجوّعين قرب مراكز للتحكم في المساعدات جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 29 استشهدوا وأصيب نحو 80 حين استهدفت قوات الاحتلال فلسطينيين قرب مراكز اساعدات تديرها ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” الأميركية شمال رفح.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا تظهر مصابين جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وكانت مصادر في مستشفيات القطاع أفادت بأن 47 فلسطينيا استشهدوا أمس الجمعة في القصف الإسرائيلي، بينهم 10 من طالبي المساعدات.
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