الشرع: سوريا ليست أرضاً للتقسيم والسويداء جزء أصيل من الدولة

أكد الرئيس السوري أنَّ وأهلها لطالما كانوا جزءاً أصيلاً من ، مشدداً على أنَّ " ليست أرضاً لمشاريع الإنفصال والتقسيم".

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وفي كلمة له، اليوم السبت، بشأن أحداث السويداء المندلعة منذ أيام، قال إنَّ "خروج الدولة من بعض المناطق في السويداء أدى لتفاقم الأوضاع"، وأضاف: "تلقينا العديد من الدعوات الدولية للتدخل لمنع تفاقم الأوضاع، واستقواء البعض بالخارج واستغلال أبناء السويداء لا يجلب المصلحة لأحد".

وأكمل: "العشائر العربية في بلادنا كانت رمزاً للقيم والمبادئ، ونشكر موقف أميركا الذي وقف مع الدولة في هذه الأزمة. كذلك، فإنَّ وروسيا والصين اتخذ مواقف منددة للقصف ".

وختم بالقول: "يجب تغليب صوت العقل وفتح المجال للعقلاء من جانب والبدو".