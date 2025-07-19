عشائر الجنوب السوري تلتزم بوقف إطلاق النار وقوات الأمن تتأهب لدخول السويداء (صور)

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وجاء في بيان تجمع عشائر، أنه "استجابة لقرار رئاسة الجمهورية بالوقف الشامل لإطلاق النار وانطلاقا من حرصه على حقن الدماء وبُعده عن منطق الفتنة والاقتتال يعلن وقفا فوريا وشاملا لكل الأعمال العسكرية، والالتزام التام بذلك".ودعا تجمع العشائر في بيانه، إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين من أبناء العشائر، وتأمين العودة الآمنة لجميع إلى منازلهم وقراهم دون استثناء أو شروط، وفتح قنوات للحوار والتنسيق بما يضمن عدم تكرار ما حدث، والسير نحو استقرار دائم".تابع: "أبناء العشائر كانوا على الدوام أهل سلم ووطنية، لم يسعوا إلى الحرب ولم يكونوا دعاة قتال".أضاف: "حين يُفرض علينا القتال، لا يكون خياراً بل ضرورة، دفاعاً مشروعاً عن النفس والكرامة في وجه الاعتداء".باشرت الداخلي السوري انتشارها في محيط محافظة السويداء، تمهيدًا للدخول إلى المدينة بهدف ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام، وحماية المواطنين وممتلكاتهم.