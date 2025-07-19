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بينهم 35 من طالبي المساعدات.. استشهاد 60 فلسطينياً في غزة

Lebanon 24
19-07-2025 | 06:35
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد القتلى بنيران الجيش الإسرائيلي منذ الفجر إلى 60 قتيلا، بينهم 35 من طالبي المساعدات.
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وكانت تقارير سابقة اليوم ذكرت أن 43 فلسطينيا قتلوا منذ فجر السبت، بينهم 32 من المواطنين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات، وأُصيب العشرات، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق النار الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بمقتل 3 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء انتظارهم دورهم للحصول على المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح، ليرتفع بذلك عدد قتلى هذه المجزرة إلى 32.

وفي مدينة خان يونس، قتل مواطنان جراء قصف القوات الإسرائيلية لخيام تؤوي نازحين غرب المدينة.

وفي شمال القطاع، قتل مواطنان إثر قصف استهدف تجمعًا للمواطنين في بلدة جباليا، فيما قتل 7 آخرون وأصيب 17 بجروح في قصف طال خيام نازحين قرب مدرسة "التابعين" شرق مدينة غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.
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