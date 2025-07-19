بينهم 35 من طالبي المساعدات.. استشهاد 60 فلسطينياً في غزة

Advertisement

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد القتلى بنيران الجيش منذ إلى 60 قتيلا، بينهم 35 من طالبي المساعدات.وكانت تقارير سابقة اليوم ذكرت أن 43 فلسطينيا قتلوا منذ فجر السبت، بينهم 32 من المواطنين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات، وأُصيب العشرات، جراء قصف الإسرائيلي وإطلاق النار الذي استهدف مناطق متفرقة من .وأفادت مصادر طبية بمقتل 3 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء انتظارهم دورهم للحصول على المساعدات الإنسانية غرب مدينة ، ليرتفع بذلك عدد قتلى هذه المجزرة إلى 32.وفي مدينة ، قتل مواطنان جراء قصف القوات لخيام تؤوي نازحين غرب المدينة.وفي شمال القطاع، قتل مواطنان إثر قصف استهدف تجمعًا للمواطنين في بلدة ، فيما قتل 7 آخرون وأصيب 17 بجروح في قصف طال نازحين قرب مدرسة "التابعين" شرق مدينة غزة.كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف شقة سكنية في محيط غرب مدينة غزة.