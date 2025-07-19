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عربي-دولي

واشنطن تحذّر دمشق: أوقفوا المجازر ومحاسبة مرتكبي الفظائع ضرورة

Lebanon 24
19-07-2025 | 23:57
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أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن واشنطن كانت منخرطة بشكل مكثّف خلال الأيام الثلاثة الماضية في مشاورات دبلوماسية مع كل من إسرائيل والأردن والسلطات في دمشق، على خلفية ما وصفه بـ"التطورات المروعة والخطيرة" في المنطقة.
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وأكد روبيو في بيان رسمي، أن على السلطات السورية أن توقف فوراً "عمليات الاغتصاب وقتل الأبرياء التي وقعت وما زالت تحدث"، مشدداً على أن استمرار هذه الانتهاكات يُقوّض أي إمكانية لبناء مستقبل سلمي وموحّد لسوريا.

وتابع: "إذا كانت دمشق جادة في الحفاظ على أي أمل بسوريا خالية من داعش ومن النفوذ الإيراني، فعليها التحرك العاجل لوقف هذه الكارثة، واستخدام أجهزتها الأمنية لمنع دخول التنظيمات الجهادية إلى المنطقة وارتكاب المزيد من المجازر".

روبيو شدد أيضاً على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب الفظائع، بمن فيهم عناصر من داخل النظام السوري، لافتاً إلى أن "الإفلات من العقاب لم يعد خياراً مقبولاً".

وفي ختام بيانه، دعا الوزير الأميركي إلى وقف فوري للاشتباكات بين الجماعات الدرزية والبدوية في جنوب سوريا، مع التأكيد على أهمية حماية المدنيين ومنع المزيد من التصعيد في واحدة من أكثر المناطق هشاشة في البلاد. (سكاي نيوز)
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