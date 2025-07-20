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غارات عنيفة.. إسرائيل تنسف منازل بيت ياحون في غزة

Lebanon 24
20-07-2025 | 03:02
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استهدف الجيش الإسرائيلي مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة بعشرات الغارات العنيفة.
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وذكرت مصادر إسرائيلية أن التفجيرات، التي استهدفت بيت حانون، تعد من أعنف موجات "الأحزمة النارية" منذ بداية الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه التفجيرات أسفرت عن نسف كافة منازل المدينة وحولتها إلى ركام.

وأوضحت أن الغارات على بيت حانون، شمالي قطاع غزة، أجبرت الأهالي على النزوح قسراً، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات في بيت حانون قد سُمعت في مناطق قريبة من القدس على بعد أكثر من 80 كيلو متراً.
 
 
 
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