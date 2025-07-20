غارات عنيفة.. إسرائيل تنسف منازل بيت ياحون في غزة

استهدف الجيش مدينة بيت حانون شمالي بعشرات العنيفة.

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وذكرت مصادر إسرائيلية أن التفجيرات، التي استهدفت بيت حانون، تعد من أعنف موجات "الأحزمة النارية" منذ بداية الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه التفجيرات أسفرت عن نسف كافة منازل المدينة وحولتها إلى ركام.