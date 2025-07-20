لطلاب السويداء... قرار عاجل من وزارة التربيّة السوريّة

أعلنت وزارة التربية لوكالة " " عن تأجيل العامة (العلمي والأدبي) في مادة المقررة يوم الاثنين 21-7-2025، ومادة اللغة والروسية المقررة يوم الأربعاء 23-7-2025 في محافظة فقط لموعد يُحدد لاحقاً بقرار يصدر عن الوزارة.

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وأضافت: "تستكمل باقي امتحانات العامة في محافظة السويداء وفي كل المواد وفق البرامج الامتحانية المعلن عنها مسبقاً دون تعديل".