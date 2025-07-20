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عربي-دولي

لطلاب السويداء... قرار عاجل من وزارة التربيّة السوريّة

Lebanon 24
20-07-2025 | 07:35
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أعلنت وزارة التربية السورية لوكالة "سانا" عن تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية العامة (العلمي والأدبي) في مادة اللغة العربية المقررة يوم الاثنين 21-7-2025، ومادة اللغة الفرنسية والروسية المقررة يوم الأربعاء 23-7-2025 في محافظة السويداء فقط لموعد يُحدد لاحقاً بقرار يصدر عن الوزارة.
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وأضافت: "تستكمل باقي امتحانات الشهادة الثانوية العامة في محافظة السويداء وفي كل المواد وفق البرامج الامتحانية المعلن عنها مسبقاً دون تعديل". 
 
 
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