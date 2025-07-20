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البابا ندّد بـ"همجيّة" حرب غزة

Lebanon 24
20-07-2025 | 09:27
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أعلنت وكالة "فرنس برس"، أنّ البابا لاوون الرابع عشر ندّد بـ"همجية" حرب غزة، داعيا إلى وقف "اللجوء العشوائي للقوة"، بعد أيام على ضربة للجيش الإسرائيلي أصابت كنيسة كاثوليكية في القطاع.
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