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أعلنت وكالة "فرنس برس"، أنّ البابا ندّد بـ"همجية" حرب غزة، داعيا إلى وقف "اللجوء العشوائي للقوة"، بعد أيام على ضربة للجيش أصابت كاثوليكية في القطاع.