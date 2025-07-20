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بوتين التقى مستشار خامنئي

Lebanon 24
20-07-2025 | 09:37
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أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، في موسكو، لإجراء محادثات نووية.
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وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن لاريجاني "نقل تقييمات للوضع المتصاعد في الشرق الأوسط وبشأن البرنامج النووي الإيرانيّ".
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