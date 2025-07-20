بوتين التقى مستشار خامنئي

أعلن أنّ التقى علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية ، في ، لإجراء محادثات نووية.

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وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن لاريجاني "نقل تقييمات للوضع المتصاعد في وبشأن البرنامج الإيرانيّ".