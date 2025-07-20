عن دور أوروبا في الحرب الأوكرانية.. هذا ما كشفه مسؤول ألماني

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في تصريح أثار جدلاً، قال الألماني يوهان فاديفول في مقابلة مع صحيفة " " إن "ليست خاسرة في صراعها مع "، مبرّرًا ذلك بالدعم والأميركي المستمر لكييف.وأوضح فاديفول أن "أوكرانيا لا تخسر لأن كلها تقف إلى جانبها، والولايات المتحدة مستعدة لمواصلة تقديم الدعم"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي "غيّر موقفه تجاه " بعد جهود بذلها المستشار الألماني ميرتس، وفق تعبيره.