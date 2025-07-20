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عربي-دولي

عن دور أوروبا في الحرب الأوكرانية.. هذا ما كشفه مسؤول ألماني

Lebanon 24
20-07-2025 | 14:46
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في تصريح أثار جدلاً، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في مقابلة مع صحيفة "بيلد" إن أوكرانيا "ليست خاسرة في صراعها مع روسيا"، مبرّرًا ذلك بالدعم الأوروبي والأميركي المستمر لكييف.
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وأوضح فاديفول أن "أوكرانيا لا تخسر لأن أوروبا كلها تقف إلى جانبها، والولايات المتحدة مستعدة لمواصلة تقديم الدعم"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "غيّر موقفه تجاه فلاديمير بوتين" بعد جهود بذلها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وفق تعبيره.

 
  
 
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