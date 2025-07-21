زعيم المعارضة الإسرائيلية: ثملون بالقوة

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وفي تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، انتقد عدم وجود سياسة واضحة وراء الهجمات التي تشنها في مناطق مختلفة من . انتقد زعيم القصف على العاصمة ، وقال إن "الرد في لم يكن ضروريا".وفي تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، انتقد عدم وجود سياسة واضحة وراء الهجمات التي تشنها في مناطق مختلفة من .

وقال: "ثملون بالقوة.. نهاجم في الشرق الأوسط حيثما نشاء دون أن تكون هناك سياسة واضحة".

ودعا لابيد إلى إجراء انتخابات مبكرة ، معتبرا أن الحكومة الحالية تشكل خطرا على مستقبل إسرائيل، قائلاً: "علينا الذهاب إلى الانتخابات لإنقاذنا من ".