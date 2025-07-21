Advertisement

عربي-دولي

زعيم المعارضة الإسرائيلية: ثملون بالقوة

Lebanon 24
21-07-2025 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1394471-638886886862174400.png
Doc-P-1394471-638886886862174400.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد القصف الإسرائيلي على العاصمة السورية، وقال إن "الرد في دمشق لم يكن ضروريا". 
Advertisement

وفي تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، انتقد لابيد عدم وجود سياسة واضحة وراء الهجمات التي تشنها إسرائيل في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
 
وقال: "ثملون بالقوة.. نهاجم في الشرق الأوسط حيثما نشاء دون أن تكون هناك سياسة واضحة".
 
ودعا لابيد إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، معتبرا أن الحكومة الحالية تشكل خطرا على مستقبل إسرائيل، قائلاً: "علينا الذهاب إلى الانتخابات لإنقاذنا من هذه الحكومة".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ندعم الجيش في ضمان أمن الإسرائيليين
lebanon 24
21/07/2025 14:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: حماية الدروز أمر مهم لكن دون استهداف القصر الرئاسي بدمشق
lebanon 24
21/07/2025 14:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: الهجمات المكثفة على دمشق أمس كانت خطأ فادحا
lebanon 24
21/07/2025 14:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: استهداف القصر الرئاسي في دمشق تصرف متهور لا يخدم أهدافا استراتيجية
lebanon 24
21/07/2025 14:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:40 | 2025-07-21
07:32 | 2025-07-21
07:25 | 2025-07-21
07:10 | 2025-07-21
07:00 | 2025-07-21
06:58 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24