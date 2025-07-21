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عربي-دولي
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ثملون بالقوة
Lebanon 24
21-07-2025
|
02:54
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انتقد زعيم
المعارضة
الإسرائيلية
يائير لابيد
القصف
الإسرائيلي
على العاصمة
السورية
، وقال إن "الرد في
دمشق
لم يكن ضروريا".
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وفي تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، انتقد
لابيد
عدم وجود سياسة واضحة وراء الهجمات التي تشنها
إسرائيل
في مناطق مختلفة من
الشرق الأوسط
.
وقال: "ثملون بالقوة.. نهاجم في الشرق الأوسط حيثما نشاء دون أن تكون هناك سياسة واضحة".
ودعا لابيد إلى إجراء انتخابات مبكرة
في إسرائيل
، معتبرا أن الحكومة الحالية تشكل خطرا على مستقبل إسرائيل، قائلاً: "علينا الذهاب إلى الانتخابات لإنقاذنا من
هذه الحكومة
".
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