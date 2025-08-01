عند مدخل مخيّم صبرا – الرّحاب.. توقيف مروّج مخدّرات وهذا ما ضبط بحوزته

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي حول نشاط أحد الأشخاص من الجنسيّة السّوريّة في مجال ترويج المخدّرات، وتحديدًا على مدخل – منطقة الرّحاب.على الفور، باشرت عناصر المفرزة تحريّاتها واستقصاءاتها، وتمكّنت من تحديد هويّة المشتبه فيه، ويُدعى: ف. أ. (مواليد عام 1997، سوري)بعد مراقبة دقيقة، توجّهت دوريّة إلى الموقع المحدّد حيث جرى توقيفه بالجرم المشهود، وضُبط بحوزته:كميّة من المواد المخدّرة (كريستال ميث، ماريجوانا، وحشيشة الكيف) كانت معدّة للتّرويج ومقسّمة ضمن أكياس نايلون شفّافة.سكّين حربيهاتفان خلويانتم تسليم الموقوف والمضبوطات إلى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختص".