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لبنان
عند مدخل مخيّم صبرا – الرّحاب.. توقيف مروّج مخدّرات وهذا ما ضبط بحوزته
Lebanon 24
01-08-2025
|
03:44
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
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"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها
قوى الأمن الداخلي
لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء
جبل لبنان
في وحدة الدّرك الإقليمي حول نشاط أحد الأشخاص من الجنسيّة السّوريّة في مجال ترويج المخدّرات، وتحديدًا على مدخل
مخيم صبرا
– منطقة الرّحاب.
على الفور، باشرت عناصر المفرزة تحريّاتها واستقصاءاتها، وتمكّنت من تحديد هويّة المشتبه فيه، ويُدعى: ف. أ. (مواليد عام 1997، سوري)
بعد مراقبة دقيقة، توجّهت دوريّة إلى الموقع المحدّد حيث جرى توقيفه بالجرم المشهود، وضُبط بحوزته:
كميّة من المواد المخدّرة (كريستال ميث، ماريجوانا، وحشيشة الكيف) كانت معدّة للتّرويج ومقسّمة ضمن أكياس نايلون شفّافة.
سكّين حربي
هاتفان خلويان
تم تسليم الموقوف والمضبوطات إلى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة
القضاء
المختص".
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