سموتريتش: لتنفيذ هجوم شامل على غزة وخنقها مالياً

أوضح ، بتسلئيل سموتريتش، أنه لا يكترث لسكان ، وأن غايته الوحيدة هي تحقيق انتصار كامل على حركة الإسلامية (حماس) والقضاء عليها بشكل نهائي.وأضاف سموتريتش أن العالم كله يراقب ، تضغط علينا للتوقف، وحماس تريدنا أن نتوقف، وكذلك اليسار ، لكنني أفعل كل ما في وسعي لنواصل حتى تحقيق نصر كامل.رغبات وآمال سموتريتش تلك عبر عنها أثناء دفاعه عن تخصيص 3 مليارات شيكل إضافية لتمويل المساعدات الإنسانية لغزة، حيث هاجمته لتخصيصه هذه المبالغ للقطاع.وشدد سموتريتش على أن النصر الكامل ليس ممكنا فحسب، بل ضروري، وأكد على أن إسرائيل ستحقق ذلك النصر، يذكر أن رئيس الوزراء ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب، قد أعلن أن من أهداف الحرب على قطاع غزة تحقيق النصر الكامل وإطلاق سراح الأسرى.