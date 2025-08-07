30
عربي-دولي
سموتريتش: لتنفيذ هجوم شامل على غزة وخنقها مالياً
Lebanon 24
07-08-2025
|
03:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح
وزير المالية
الإسرائيلي
، بتسلئيل سموتريتش، أنه لا يكترث لسكان
قطاع غزة
، وأن غايته الوحيدة هي تحقيق انتصار كامل على حركة
المقاومة
الإسلامية (حماس) والقضاء عليها بشكل نهائي.
وأضاف سموتريتش أن العالم كله يراقب
إسرائيل
،
أوروبا
تضغط علينا للتوقف، وحماس تريدنا أن نتوقف، وكذلك اليسار
في إسرائيل
، لكنني أفعل كل ما في وسعي لنواصل حتى تحقيق نصر كامل.
رغبات وآمال سموتريتش تلك عبر عنها أثناء دفاعه عن تخصيص 3 مليارات شيكل إضافية لتمويل المساعدات الإنسانية لغزة، حيث هاجمته
المعارضة
لتخصيصه هذه المبالغ للقطاع.
وشدد سموتريتش على أن النصر الكامل ليس ممكنا فحسب، بل ضروري، وأكد على أن إسرائيل ستحقق ذلك النصر، يذكر أن رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب، قد أعلن أن من أهداف الحرب على قطاع غزة تحقيق النصر الكامل وإطلاق سراح الأسرى.
