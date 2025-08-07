بوتين لا يستبعد لقاء زيلينسكي... ويُلمّح إلى قمة محتملة مع ترامب

Advertisement

في تصريحات جديدة تعكس مرونة مشروطة، أبدى استعداده للقاء نظيره الأوكراني زيلينسكي "من حيث المبدأ"، لكنه رهن ذلك بتهيئة الظروف الملائمة التي لا تزال، بحسب تعبيره، "بعيدة عن التحقق".وخلال مؤتمر صحافي مشترك في الكرملين مع رئيس دولة الشيخ زايد آل ، قال : "لقد عبّرت مرارًا عن انفتاحي على اللقاء. لا أرفض الفكرة، ولكن هناك متطلبات مسبقة يجب أن تتوافر... ولسوء الحظ، نحن بعيدون عن ذلك في الوقت الحالي".وفي سياق آخر، كشف عن احتمالية عقد قمة مع الرئيس الأميركي ، مشيرًا إلى أن الاهتمام بعقد هذا اللقاء موجود من الجانبين. وردًا على سؤال حول الجهة التي بادرت بطرح الفكرة، قال بوتين: "الطرفان أبديا الاهتمام، ولم يعد مهمًا من اقترح أولًا".وأعلن بوتين أن دولة مرشّحة بقوة لاستضافة هذا اللقاء، قائلًا: "لدينا أصدقاء كُثر مستعدون لتسهيل عقد مثل هذه القمم، ومن بينهم رئيس دولة الإمارات الذي نعتبره شريكًا موثوقًا. الإمارات مكان ملائم جدًا لمثل هذه الاجتماعات".