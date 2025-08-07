بوتين لا يستبعد لقاء زيلينسكي... ويُلمّح إلى قمة محتملة مع ترامب

31
عربي-دولي
في تصريحات جديدة تعكس مرونة مشروطة، أبدى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
استعداده للقاء نظيره الأوكراني
فلاديمير
زيلينسكي "من حيث المبدأ"، لكنه رهن ذلك بتهيئة الظروف الملائمة التي لا تزال، بحسب تعبيره، "بعيدة عن التحقق".
وخلال مؤتمر صحافي مشترك في الكرملين مع رئيس دولة
الإمارات
الشيخ
محمد بن
زايد آل
نهيان
، قال
بوتين
: "لقد عبّرت مرارًا عن انفتاحي على اللقاء. لا أرفض الفكرة، ولكن هناك متطلبات مسبقة يجب أن تتوافر... ولسوء الحظ، نحن بعيدون عن ذلك في الوقت الحالي".
وفي سياق آخر، كشف
الرئيس الروسي
عن احتمالية عقد قمة مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، مشيرًا إلى أن الاهتمام بعقد هذا اللقاء موجود من الجانبين. وردًا على سؤال حول الجهة التي بادرت بطرح الفكرة، قال بوتين: "الطرفان أبديا الاهتمام، ولم يعد مهمًا من اقترح أولًا".
وأعلن بوتين أن دولة
الإمارات العربية المتحدة
مرشّحة بقوة لاستضافة هذا اللقاء، قائلًا: "لدينا أصدقاء كُثر مستعدون لتسهيل عقد مثل هذه القمم، ومن بينهم رئيس دولة الإمارات الذي نعتبره شريكًا موثوقًا. الإمارات مكان ملائم جدًا لمثل هذه الاجتماعات".
