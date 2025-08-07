Advertisement

عربي-دولي

بعد السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة... نتنياهو يكشف عن خطوته التالية

Lebanon 24
07-08-2025 | 11:34
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، على أن تُسلِّم إدارة القطاع لاحقًا إلى قوات مسلّحة تراهًا مناسبة لتولي الحكم.
وقال في مقابلة مع فوكس نيوز، ردًا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على القطاع بأكمله: "نعتزم ذلك. لا نريد الاحتفاظ به. نريد محيطًا أمنيًا. لا نريد أن نحكمه. لا نريد أن نكون هناك ككيان حاكم".
