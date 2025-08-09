32
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
37
o
زحلة
36
o
بعلبك
29
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إرتفاع إنتاج الصناعات الدفاعية في الهند إلى مستوى قياسيّ
Lebanon 24
09-08-2025
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل إنتاج
الصناعات الدفاعية
في
الهند
إلى أعلى مستوى قياسيّ، بعد إرتفاعه بنسبة 18 بالمئة، وبلغ 17.1 مليار دولار، سنة 2025.
Advertisement
وقالت
وزارة الدفاع
الهنديّة بحسب ما أفادت وكالة "
بلومبرغ
"، أنّ "الشركات المملوكة للدولة شكّلت نحو 77% من الإنتاج السنوي الإجمالي، فيما ساهم القطاع الخاص بباقي الإنتاج". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ديل ديفينس ترحب بقانون تسريع التسلح: خطوة لدعم الصناعات الدفاعية
Lebanon 24
ديل ديفينس ترحب بقانون تسريع التسلح: خطوة لدعم الصناعات الدفاعية
09/08/2025 18:12:10
09/08/2025 18:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عملة بتكوين تسجّل مستوى قياسياً جديداً وترتفع 2.17% في أحدث التداولات إلى 116046 دولاراً
Lebanon 24
عملة بتكوين تسجّل مستوى قياسياً جديداً وترتفع 2.17% في أحدث التداولات إلى 116046 دولاراً
09/08/2025 18:12:10
09/08/2025 18:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوروبا... ارتفاع قياسي بأسعار الغاز لهذا السبب!
Lebanon 24
في أوروبا... ارتفاع قياسي بأسعار الغاز لهذا السبب!
09/08/2025 18:12:10
09/08/2025 18:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاقات جديدة بين روسيا والهند لتطوير إنتاج الألمنيوم والأسمدة
Lebanon 24
اتفاقات جديدة بين روسيا والهند لتطوير إنتاج الألمنيوم والأسمدة
09/08/2025 18:12:10
09/08/2025 18:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
قد يعجبك أيضاً
"ندوب منذ حرب لبنان".. تقريرٌ يفجر مفاجآت "نفسية" عن الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
"ندوب منذ حرب لبنان".. تقريرٌ يفجر مفاجآت "نفسية" عن الجيش الإسرائيليّ
11:00 | 2025-08-09
09/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتلال غزة.. هل سيسمح لإسرائيل بسحق حماس؟
Lebanon 24
احتلال غزة.. هل سيسمح لإسرائيل بسحق حماس؟
10:30 | 2025-08-09
09/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاخام يهوديّ يُوجّه تهديداً لماكرون: "جهّز نعشك"... وفرنسا تفتح تحقيقاً
Lebanon 24
حاخام يهوديّ يُوجّه تهديداً لماكرون: "جهّز نعشك"... وفرنسا تفتح تحقيقاً
10:23 | 2025-08-09
09/08/2025 10:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد مرعبة... إنهيار "تلفريك" وركاب معلقون! (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد مرعبة... إنهيار "تلفريك" وركاب معلقون! (فيديو)
10:13 | 2025-08-09
09/08/2025 10:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
السوداني: عرقلة سياسية تعطل التعديل الوزاري بالعراق
Lebanon 24
السوداني: عرقلة سياسية تعطل التعديل الوزاري بالعراق
09:47 | 2025-08-09
09/08/2025 09:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2025-08-09
"ندوب منذ حرب لبنان".. تقريرٌ يفجر مفاجآت "نفسية" عن الجيش الإسرائيليّ
10:30 | 2025-08-09
احتلال غزة.. هل سيسمح لإسرائيل بسحق حماس؟
10:23 | 2025-08-09
حاخام يهوديّ يُوجّه تهديداً لماكرون: "جهّز نعشك"... وفرنسا تفتح تحقيقاً
10:13 | 2025-08-09
مشاهد مرعبة... إنهيار "تلفريك" وركاب معلقون! (فيديو)
09:47 | 2025-08-09
السوداني: عرقلة سياسية تعطل التعديل الوزاري بالعراق
09:14 | 2025-08-09
بالفيديو... إعصار ضرب هافانا
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 18:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 18:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 18:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24