إقتصاد

إرتفاع إنتاج الصناعات الدفاعية في الهند إلى مستوى قياسيّ

Lebanon 24
09-08-2025 | 10:40
وصل إنتاج الصناعات الدفاعية في الهند إلى أعلى مستوى قياسيّ، بعد إرتفاعه بنسبة 18 بالمئة، وبلغ 17.1 مليار دولار، سنة 2025.
وقالت وزارة الدفاع الهنديّة بحسب ما أفادت  وكالة "بلومبرغ"، أنّ "الشركات المملوكة للدولة شكّلت نحو 77% من الإنتاج السنوي الإجمالي، فيما ساهم القطاع الخاص بباقي الإنتاج". (روسيا اليوم)
