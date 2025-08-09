إرتفاع إنتاج الصناعات الدفاعية في الهند إلى مستوى قياسيّ

وصل إنتاج في إلى أعلى مستوى قياسيّ، بعد إرتفاعه بنسبة 18 بالمئة، وبلغ 17.1 مليار دولار، سنة 2025.

وقالت الهنديّة بحسب ما أفادت وكالة " "، أنّ "الشركات المملوكة للدولة شكّلت نحو 77% من الإنتاج السنوي الإجمالي، فيما ساهم القطاع الخاص بباقي الإنتاج". (روسيا اليوم)