Advertisement

عربي-دولي

لوقف الحرب في غزة.. مصر لا تمانع نشر قوات دولية في القطاع

Lebanon 24
11-08-2025 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1403630-638905763897773333.webp
Doc-P-1403630-638905763897773333.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لوقف الحرب في غزة واستئناف عملية التفاوض، أكدت مصر استعدادها لدعم أي ترتيبات دولية من شأنها تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية. 
Advertisement

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده "لا مانع من نشر قوات دولية لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "نجري اتصالات مكثفة مع الشركاء والأطراف المعنية للتحذير من مغبة التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة بشأن احتلال غزة، وندفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض".

وقال ان "هناك إمكانية لذلك إذا توافرت الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويضمن نفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وخلق أفق سياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية". (سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
عبد العاطي: لا نمانع نشر قوات دولية بغزة
lebanon 24
12/08/2025 10:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لتمكين السلطة الفلسطينية من بسط سيادتها... مصر لا تمانع قيام هذا الأمر!
lebanon 24
12/08/2025 10:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان على أهمية مواصلة التحرك لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
lebanon 24
12/08/2025 10:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر وقطر: تنسيق ثلاثي مع واشنطن لوقف الحرب في غزة
lebanon 24
12/08/2025 10:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:55 | 2025-08-12
02:38 | 2025-08-12
02:25 | 2025-08-12
02:12 | 2025-08-12
02:00 | 2025-08-12
01:40 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24