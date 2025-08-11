لوقف الحرب في غزة.. مصر لا تمانع نشر قوات دولية في القطاع

Advertisement

في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لوقف الحرب في غزة واستئناف عملية التفاوض، أكدت مصر استعدادها لدعم أي ترتيبات دولية من شأنها تمكين السلطة الوطنية من بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية.وقال المصري ، إن بلاده "لا مانع من نشر قوات دولية لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية".وأضاف: "نجري اتصالات مكثفة مع الشركاء والأطراف المعنية للتحذير من مغبة التصريحات غير المسؤولة بشأن احتلال غزة، وندفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض".وقال ان "هناك إمكانية لذلك إذا توافرت الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويضمن نفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وخلق أفق سياسي لتجسيد ". (سكاي نيوز)