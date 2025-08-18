Advertisement

عربي-دولي

لضمان أمن أوروبا.. ماكرون يقترح اجتماعًا رباعيًا

Lebanon 24
18-08-2025 | 16:00
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إلى عقد اجتماع رباعي يضم القادة الأوروبيين، في خطوة مكمّلة للاقتراح الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعقد قمة ثلاثية تجمع بين رئيسي أوكرانيا وروسيا.
وقال ماكرون، خلال اجتماع في البيت الأبيض حضره زعماء أوروبيون إلى جانب ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "أعتقد أننا سنحتاج إلى اجتماع رباعي كمتابعة، لأنه عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية، فإننا نتحدث عن أمن القارة الأوروبية برمتها."

ويأتي اقتراح ماكرون بعد ساعات قليلة من إعلان ترامب أنه سيجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مباشرة عقب محادثاته مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين في البيت الأبيض، ويندرج تحت المساعي الدولية لإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية.
 
16:56 | 2025-08-18
16:54 | 2025-08-18
15:56 | 2025-08-18
15:50 | 2025-08-18
15:40 | 2025-08-18
15:20 | 2025-08-18
