لضمان أمن أوروبا.. ماكرون يقترح اجتماعًا رباعيًا

Advertisement

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إلى عقد اجتماع رباعي يضم القادة ، في خطوة مكمّلة للاقتراح الذي طرحه الرئيس الأميركي بعقد قمة ثلاثية تجمع بين رئيسي وروسيا.وقال ماكرون، خلال اجتماع في حضره زعماء أوروبيون إلى جانب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "أعتقد أننا سنحتاج إلى اجتماع رباعي كمتابعة، لأنه عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية، فإننا نتحدث عن أمن القارة الأوروبية برمتها."ويأتي اقتراح ماكرون بعد ساعات قليلة من إعلان ترامب أنه سيجري مكالمة هاتفية مع ، مباشرة عقب محادثاته مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين في البيت الأبيض، ويندرج تحت المساعي الدولية لإيجاد مخرج للأزمة .