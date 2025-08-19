تسهيلات مرتقبة لرخص السير العمومية في لبنان ابتداءً من 19 آب

Advertisement

زار رئيس إتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في أحمد هيئة إدارة السير والآليات في الدكوانة، حيث التقى رئيس المصلحة في هيئة إدارة السير والآليات العميد نزيه قبرصلي.وناقش الطرفان وفق بيان عن الاتحاد، "موضوع إصدار رخص السير للآليات العمومية التي سجلت بإيصال يعرف ب 99 ".وبعد المشاورات طلب الموسوي "تسهيلات خاصة للإستحصال على رخص السير للآليات العمومية التي سجلت في الآونة الأخيرة ، ولم تحصل على رخصة سير، لاسيما أن هذه الآليات هي مصدر رزق لآلاف العاملين في قطاع النقل، وعليها التزامات قانونية لدى الإجتماعي ووزارة النقل".واشار البيان الى ان العميد قبرصلي" طلب من المختصين باستصدار الرخص وضع خانة خاصة بالآليات العمومية"، ولفت الى أنه "يجب تسهيل إصدار الرخص العمومية، نظرًا لما تتحمله هذه الفئة من التزامات ومسؤوليات تتعلق بنقل وتنقل المواطنين، وبذلك يستطيع المتقدم على منصة هيئة إدارة السير والآليات الإستحصال على رخصة السير لمركبته من أي فرع من فروع هيئة إدارة السير والآليات على كافة الأراضي على أن يباشر العمل بالمنصة إبتداءً الثلاثاء 19/8/2025".في نهاية الإجتماع شكر الموسوي العميد نزيه قبرصلي على تجاوبه وعنايته بكل ما يخص قطاع النقل البري في لبنان.