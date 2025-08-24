فرنسا تستدعي السفير الأميركي

Advertisement

استدعت اليوم الأحد السفير الأميركي تشارلز كوشنر بعد اتهامات وصفتها بـ"غير المقبولة" بشأن مكافحة معاداة السامية، وفق ما نقلته "فرانس برس".وفي وقت سابق ، ندد السفير الأميركي لدى تشارلز كوشنر بعدم اتخاذ الرئيس "إجراءات كافية" لمكافحة معاداة السامية، مكررا انتقادات وجهها .