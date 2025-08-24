Advertisement

فرنسا تستدعي السفير الأميركي

Lebanon 24
24-08-2025 | 16:51
استدعت باريس اليوم الأحد السفير الأميركي تشارلز كوشنر بعد اتهامات وصفتها بـ"غير المقبولة" بشأن مكافحة معاداة السامية، وفق ما نقلته "فرانس برس".
وفي وقت سابق من اليوم، ندد السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر بعدم اتخاذ الرئيس إيمانويل ماكرون "إجراءات كافية" لمكافحة معاداة السامية، مكررا انتقادات وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
