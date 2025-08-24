28
عربي-دولي
فرنسا تستدعي السفير الأميركي
Lebanon 24
24-08-2025
|
16:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
استدعت
باريس
اليوم الأحد السفير الأميركي تشارلز كوشنر بعد اتهامات وصفتها بـ"غير المقبولة" بشأن مكافحة معاداة السامية، وفق ما نقلته "فرانس برس".
وفي وقت سابق
من اليوم
، ندد السفير الأميركي لدى
فرنسا
تشارلز كوشنر بعدم اتخاذ الرئيس
إيمانويل ماكرون
"إجراءات كافية" لمكافحة معاداة السامية، مكررا انتقادات وجهها
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
.
تابع
