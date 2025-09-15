عن حرب الناتو مع روسيا.. هذا ما قاله ميدفيديف

Advertisement

قال السابق دميتري ميدفيديف إن بلاده ستعتبر قيام قوات (الناتو) بحماية المجال الجوي الأوكراني بمثابة إعلان حرب.وكتب السياسي البارز على قناته في منصة "تيليغرام": "تنفيذ الفكرة الاستفزازية لكييف وغيرها من الحمقى بإقامة منطقة حظر جوي فوق ، والسماح لدول بإسقاط مسيّراتنا، يعني شيئا واحدا فقط، وهو: حرب الناتو مع ".يشار إلى أن التحالف الدفاعي نشر طائرات مقاتلة إضافية على طول حدوده الشرقية، بعد انتهاك عدد كبير من المسيّرات الروسية للمجال الجوي البولندي الأسبوع الماضي.وقد تسبب ذلك في إثارة نقاش جديد في حول توسيع نطاق الحماية ليشمل غرب أوكرانيا، وإسقاط الطائرات المسيّرة أو الصواريخ الروسية إلى هناك.كما هدد ميدفيديف، الذي يتمتع الآن بنفوذ كبير في روسيا بصفته الروسي، بالرد في حال تم تسليم الأصول المجمدة التابعة للدولة الروسية في إلى أوكرانيا، كجزء من قرض تعويضات.