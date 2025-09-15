28
عن حرب الناتو مع روسيا.. هذا ما قاله ميدفيديف
Lebanon 24
15-09-2025
|
08:13
قال
الرئيس الروسي
السابق دميتري ميدفيديف إن بلاده ستعتبر قيام قوات
حلف شمال الأطلسي
(الناتو) بحماية المجال الجوي الأوكراني بمثابة إعلان حرب.
وكتب السياسي البارز على قناته في منصة "تيليغرام": "تنفيذ الفكرة الاستفزازية لكييف وغيرها من الحمقى بإقامة منطقة حظر جوي فوق
أوكرانيا
، والسماح لدول
الناتو
بإسقاط مسيّراتنا، يعني شيئا واحدا فقط، وهو: حرب الناتو مع
روسيا
".
يشار إلى أن التحالف الدفاعي نشر طائرات مقاتلة إضافية على طول حدوده الشرقية، بعد انتهاك عدد كبير من المسيّرات الروسية للمجال الجوي البولندي الأسبوع الماضي.
وقد تسبب ذلك في إثارة نقاش جديد في
أوروبا
حول توسيع نطاق الحماية ليشمل غرب أوكرانيا، وإسقاط الطائرات المسيّرة أو الصواريخ الروسية
القادمة
إلى هناك.
كما هدد ميدفيديف، الذي يتمتع الآن بنفوذ كبير في روسيا بصفته
نائب رئيس
مجلس الأمن
الروسي، بالرد في حال تم تسليم الأصول المجمدة التابعة للدولة الروسية في
الاتحاد الأوروبي
إلى أوكرانيا، كجزء من قرض تعويضات.
