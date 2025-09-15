Advertisement

عباس: نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل

15-09-2025 | 09:56
طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال القمة العربية-الإسلامية الطارئة في الدوحة، المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها المتكرر ضد الشعوب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد عباس وقوف فلسطين صفًا واحدًا مع قطر ضد الاعتداء الإسرائيلي الغاشم، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. وشدد على أن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يكمن في وقف حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأراضي والأموال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على حدود 1967.

وأضاف أن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل لا يمكن أن تكون شريكًا في الأمن والاستقرار، مطالبًا بتدخل الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوقف الممارسات الإسرائيلية المارقة.
 
 
كما أشاد بالجهود التي تبذلها مصر وقطر والدول المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام بنيويورك، برئاسة فرنسا والسعودية، لتحقيق اعترافات دولية لدولة فلسطين وحشد الدعم لحرية واستقلال الشعب الفلسطيني.
