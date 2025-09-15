عباس: نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل

Advertisement

طالب رئيس السلطة محمود عباس، خلال القمة العربية-الإسلامية الطارئة في الدوحة، بمحاسبة على جرائمها وعدوانها المتكرر ضد الشعوب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكد عباس وقوف فلسطين صفًا واحدًا مع قطر ضد الاعتداء الغاشم، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. وشدد على أن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يكمن في وقف حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأراضي والأموال، وإنهاء الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على حدود 1967.وأضاف أن الحكومة اليمينية المتطرفة لا يمكن أن تكون شريكًا في الأمن والاستقرار، مطالبًا بتدخل ومجلس الأمن الدولي لوقف الممارسات المارقة.