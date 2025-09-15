Advertisement

عربي-دولي

في أوّل تعليق... هذا ما قاله نتنياهو عقب انتهاء القمّة العربية-الإسلامية

Lebanon 24
15-09-2025 | 13:49
A-
A+
Doc-P-1417369-638935673453870647.png
Doc-P-1417369-638935673453870647.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدّث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد انتهاء القمّة العربية-الإسلامية التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة.
Advertisement
 
واعتبر نتنياهو في حديثه أنّ "هناك محاولة لفرض حصار على إسرائيل من قبل أطراف ودول مختلفة من بينها قطر".
 
وأعلن أنّه سيستثمر الكثير من الأموال والموارد من "أجل التصدي للحصار المفروض علينا".

وقال نتنياهو: "الحصار الذي يفرض علينا من دول غرب أوربا تحركه أقليات مسلمة عنيفة".

واعتبر أن "دولاً من غرب أوروبا أوقفت شحنات الأسلحة إلينا في إطار الحصار المفروض علينا". 

اضاف: "سنضطر في السنوات المقبلة لزيادة قدراتنا في الصناعات العسكرية لنعزز استقلاليتنا وسنخرق الحصار المفروض علينا"، مضيفا "لن يتمكنوا من عزلنا دوليا فالولايات المتحدة ودول أخرى تقف إلى جوارنا".

وكشف نتنياهو انّه "يعمل على رفع الحصار المفروض عليهم، معتبرا انّه كما نجحنا في التصدي للحصار العسكري سنتمكن من خرق الحصار السياسي".

 

 
مواضيع ذات صلة
اختتام القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة واعتماد بيانها الختامي (العربية)
lebanon 24
16/09/2025 01:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الإيراني على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة
lebanon 24
16/09/2025 01:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
lebanon 24
16/09/2025 01:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
القمة العربية الإسلامية تنطلق بعد قليل في الدوحة
lebanon 24
16/09/2025 01:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلي

الإسلام

إسرائيل

القطرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:28 | 2025-09-15
16:36 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
15:57 | 2025-09-15
15:47 | 2025-09-15
15:39 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24