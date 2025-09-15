في أوّل تعليق... هذا ما قاله نتنياهو عقب انتهاء القمّة العربية-الإسلامية

Advertisement

واعتبر في حديثه أنّ "هناك محاولة لفرض حصار على من قبل أطراف ودول مختلفة من بينها قطر".وأعلن أنّه سيستثمر الكثير من الأموال والموارد من "أجل التصدي للحصار المفروض علينا".وقال نتنياهو: "الحصار الذي يفرض علينا من دول غرب أوربا تحركه أقليات مسلمة عنيفة".واعتبر أن "دولاً من غرب أوقفت شحنات الأسلحة إلينا في إطار الحصار المفروض علينا".اضاف: "سنضطر في السنوات المقبلة لزيادة قدراتنا في الصناعات العسكرية لنعزز استقلاليتنا وسنخرق الحصار المفروض علينا"، مضيفا "لن يتمكنوا من عزلنا دوليا فالولايات المتحدة ودول أخرى تقف إلى جوارنا".وكشف نتنياهو انّه "يعمل على رفع الحصار المفروض عليهم، معتبرا انّه كما نجحنا في التصدي للحصار العسكري سنتمكن من خرق الحصار السياسي".