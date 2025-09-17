كلام إيرانيّ لافت عن سوريا.. ماذا فيه؟

أعلن المُتحدث باسم ، إسماعيل بقائي، الأربعاء، أنَّ قطع العلاقات بين ودمشق لا يعتبر أبدياً"، مشدداً على أن تعتبر نفسها "صديقًا للشعب السوري" وترى أن مستقبل يجب أن يُحدد عبر مشاركة جميع المكونات القومية والاجتماعية.

وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي إن الهجمات المتكررة على الأراضي "مدانة بشكل قاطع"، مؤكداً التمسك بـ"وحدة الأراضي السورية وسيادتها".





وحول احتمال استئناف العلاقات، أوضح بقائي أن إيران ليست في عجلة من أمرها، لافتاً إلى أن "العلاقات ستُستأنف حين يتضح أن صداقتها تصب في مصلحة الشعب السوري"، مشيراً إلى وجود إرادة متبادلة لاستعادة العلاقات في الوقت المناسب.





وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد ، قال السبت الماضي، إنه "لا وجود لقطيعة دائمة بين دمشق وطهران"، معتبراً أن السياسات الإسرائيلية تعكس استياءً واضحاً من انتهاء دور سوريا كجبهة مواجهة لإيران.