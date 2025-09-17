Advertisement

عربي-دولي

كلام إيرانيّ لافت عن سوريا.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
17-09-2025 | 06:42
أعلن المُتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الأربعاء، أنَّ قطع العلاقات بين طهران ودمشق لا يعتبر أبدياً"، مشدداً على أن إيران تعتبر نفسها "صديقًا للشعب السوري" وترى أن مستقبل سوريا يجب أن يُحدد عبر مشاركة جميع المكونات القومية والاجتماعية.
وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي إن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية "مدانة بشكل قاطع"، مؤكداً التمسك الإيراني بـ"وحدة الأراضي السورية وسيادتها".


وحول احتمال استئناف العلاقات، أوضح بقائي أن إيران ليست في عجلة من أمرها، لافتاً إلى أن "العلاقات ستُستأنف حين يتضح أن صداقتها تصب في مصلحة الشعب السوري"، مشيراً إلى وجود إرادة متبادلة لاستعادة العلاقات في الوقت المناسب. 


وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، قال السبت الماضي، إنه "لا وجود لقطيعة دائمة بين دمشق وطهران"، معتبراً أن السياسات الإسرائيلية تعكس استياءً واضحاً من انتهاء دور سوريا كجبهة مواجهة لإيران.


وكانت إيران قد أغلقت سفارتها في دمشق ونقلت مقاتلي الحرس الثوري والمليشيات المتحالفة معها قبل أيام من سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول الماضي. (إرم نيوز)
 
 
 
