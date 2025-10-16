22
من إسرائيل… هذه المهلة المحددة لحماس لإعادة رفات الرهائن
Lebanon 24
16-10-2025
|
14:58
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن أن "
إسرائيل
ستمنح
حماس
عدة أيام لإعادة رفات الرهائن وإذا لم تفعل ذلك فستقلص المساعدات الإنسانية الداخلة لقطاع غزة".
