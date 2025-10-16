Advertisement

عربي-دولي

من إسرائيل… هذه المهلة المحددة لحماس لإعادة رفات الرهائن

Lebanon 24
16-10-2025 | 14:58
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن أن "إسرائيل ستمنح حماس عدة أيام لإعادة رفات الرهائن وإذا لم تفعل ذلك فستقلص المساعدات الإنسانية الداخلة لقطاع غزة".
قطاع غزة

إسرائيل

ساني

حماس

16:52 | 2025-10-16
16:20 | 2025-10-16
16:00 | 2025-10-16
15:41 | 2025-10-16
15:36 | 2025-10-16
15:07 | 2025-10-16
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24