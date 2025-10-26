الشرع يزور الكنيسة المريمية في دمشق ويلتقي البطريرك يوحنا العاشر

Advertisement

زار الرئيس السوري الكنيسة المريمية في القديمة، والتقى غبطة البطريرك العاشر ، بطريرك وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في الدار البطريركية.وخلال اللقاء، اطلع على أحوال أبناء الطائفة ، فيما أكدت الزيارة حرص الطرفين على تعزيز القيم الوطنية وترسيخ التلاحم بين جميع مكونات الشعب السوري.