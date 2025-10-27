26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أحدهما حاول الهروب إلى دولة عربية.. اعتقال مشتبه بهما في سرقة متحف اللوفر
Lebanon 24
27-10-2025
|
07:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤولون في
وزارة العدل
والشرطة الأحد إن شخصين مشتبه بهما ألقي القبض عليهما فيما يتصل بسرقة مجوهرات تاج من متحف اللوفر في
باريس
، بعد أسبوع من السرقة التي أذهلت العالم وأثارت مطاردة ضخمة.
Advertisement
وقال
المدعي العام
في باريس إن المحققين أجروا اعتقالات مساء السبت، مضيفا أن أحد الرجال الذين تم اعتقالهم كان يستعد لمغادرة البلاد من مطار
شارل ديغول
في باريس.
وكانت قناة "بي إف
إم تي في
"
الفرنسية
وصحيفة "لو باريزيان" قد ذكرتا في وقت سابق أن اثنين من المشتبه بهم تم اعتقالهما واحتجازهما.
ولم تؤكد المدعية العامة في باريس لور بيكو عدد الاعتقالات ولم تذكر ما إذا كان قد تم استعادة أي مجوهرات.
وقال مسؤول بالشرطة، لوكالة أسوشيتد برس، إن رجلين في الثلاثينيات من العمر، وكلاهما معروفان للشرطة، تم احتجازهما.
وقال إنه تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم أثناء محاولته الصعود إلى طائرة متجهة إلى
الجزائر
. وأضاف المسؤول أنه تم التعرف على أحد المشتبه بهم من خلال تحليل
الحمض النووي
.
وقال بيكواو في وقت سابق إن خبراء
الطب الشرعي
يقومون بتحليل 150 عينة في مكان الحادث.
ويمكن احتجاز المشتبه بهم لدى الشرطة لمدة تصل إلى 96 ساعة.
مواضيع ذات صلة
إعلام فرنسي: الشرطة الفرنسية اعتقلت اثنين من المشتبه بهم في قضية سرقة متحف اللوفر
Lebanon 24
إعلام فرنسي: الشرطة الفرنسية اعتقلت اثنين من المشتبه بهم في قضية سرقة متحف اللوفر
27/10/2025 15:00:59
27/10/2025 15:00:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مشتبه بهما بسرقة متحف "اللوفر"... وهذا ما شهده مطار شارل ديغول
Lebanon 24
توقيف مشتبه بهما بسرقة متحف "اللوفر"... وهذا ما شهده مطار شارل ديغول
27/10/2025 15:00:59
27/10/2025 15:00:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تعطي صورة سلبية للغاية عن فرنسا
Lebanon 24
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تعطي صورة سلبية للغاية عن فرنسا
27/10/2025 15:00:59
27/10/2025 15:00:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سرقة متحف اللوفر.. ماذا قال ماكرون؟
Lebanon 24
بعد سرقة متحف اللوفر.. ماذا قال ماكرون؟
27/10/2025 15:00:59
27/10/2025 15:00:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
الحمض النووي
المدعي العام
وزارة العدل
الطب الشرعي
شارل ديغول
الفرنسية
إم تي في
الجزائر
تابع
قد يعجبك أيضاً
4 اغتيالات في صفوف "حزب الله" في 24 ساعة.. لماذا استهدفت إسرائيل هذه الشخصيّات؟
Lebanon 24
4 اغتيالات في صفوف "حزب الله" في 24 ساعة.. لماذا استهدفت إسرائيل هذه الشخصيّات؟
09:00 | 2025-10-27
27/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة منذ العام 2023... هذا ما قرّره وزير الدفاع الإسرائيليّ
Lebanon 24
لأوّل مرّة منذ العام 2023... هذا ما قرّره وزير الدفاع الإسرائيليّ
08:56 | 2025-10-27
27/10/2025 08:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يصمد اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا؟
Lebanon 24
هل يصمد اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا؟
08:27 | 2025-10-27
27/10/2025 08:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها دولة عربية.. تعرفوا إلى أغنى 10 دول في العالم لعام 2025
Lebanon 24
بينها دولة عربية.. تعرفوا إلى أغنى 10 دول في العالم لعام 2025
08:26 | 2025-10-27
27/10/2025 08:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مفقودون في حادث غرق قارب في إندونيسيا
Lebanon 24
مفقودون في حادث غرق قارب في إندونيسيا
08:25 | 2025-10-27
27/10/2025 08:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
10:02 | 2025-10-26
26/10/2025 10:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
12:00 | 2025-10-26
26/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
10:00 | 2025-10-26
26/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2025-10-27
4 اغتيالات في صفوف "حزب الله" في 24 ساعة.. لماذا استهدفت إسرائيل هذه الشخصيّات؟
08:56 | 2025-10-27
لأوّل مرّة منذ العام 2023... هذا ما قرّره وزير الدفاع الإسرائيليّ
08:27 | 2025-10-27
هل يصمد اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا؟
08:26 | 2025-10-27
بينها دولة عربية.. تعرفوا إلى أغنى 10 دول في العالم لعام 2025
08:25 | 2025-10-27
مفقودون في حادث غرق قارب في إندونيسيا
08:14 | 2025-10-27
العدوان الإسرائيلي يواصل حصد الأرواح... وصحة غزة تكشف الأرقام
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 15:00:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 15:00:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 15:00:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24