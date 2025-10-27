Advertisement

عربي-دولي

أحدهما حاول الهروب إلى دولة عربية.. اعتقال مشتبه بهما في سرقة متحف اللوفر

Lebanon 24
27-10-2025 | 07:26
قال مسؤولون في وزارة العدل والشرطة الأحد إن شخصين مشتبه بهما ألقي القبض عليهما فيما يتصل بسرقة مجوهرات تاج من متحف اللوفر في باريس، بعد أسبوع من السرقة التي أذهلت العالم وأثارت مطاردة ضخمة.
وقال المدعي العام في باريس إن المحققين أجروا اعتقالات مساء السبت، مضيفا أن أحد الرجال الذين تم اعتقالهم كان يستعد لمغادرة البلاد من مطار شارل ديغول في باريس.

وكانت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية وصحيفة "لو باريزيان" قد ذكرتا في وقت سابق أن اثنين من المشتبه بهم تم اعتقالهما واحتجازهما.

ولم تؤكد المدعية العامة في باريس لور بيكو عدد الاعتقالات ولم تذكر ما إذا كان قد تم استعادة أي مجوهرات.

وقال مسؤول بالشرطة، لوكالة أسوشيتد برس، إن رجلين في الثلاثينيات من العمر، وكلاهما معروفان للشرطة، تم احتجازهما.

وقال إنه تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم أثناء محاولته الصعود إلى طائرة متجهة إلى الجزائر. وأضاف المسؤول أنه تم التعرف على أحد المشتبه بهم من خلال تحليل الحمض النووي.

وقال بيكواو في وقت سابق إن خبراء الطب الشرعي يقومون بتحليل 150 عينة في مكان الحادث.

ويمكن احتجاز المشتبه بهم لدى الشرطة لمدة تصل إلى 96 ساعة.  
