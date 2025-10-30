Advertisement

عربي-دولي

توقيع خطة تعاون دفاعي جديدة بين بريطانيا وأذربيجان

Lebanon 24
30-10-2025 | 08:10
Doc-P-1435960-638974305659750763.png
Doc-P-1435960-638974305659750763.png photos 0
أعلنت السفارة البريطانية في باكو عن توقيع وزارتي الدفاع في البلدين على خطة التعاون الدفاعي الثنائي للفترة 2026-2027، في خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بينهما.
ونقلت السفارة عبر حسابها على "أكس" عن الوزارتين توقيعهما على الخطة الجديدة، معربة عن فخر المملكة المتحدة بالتعاون الوثيق مع أذربيجان في المجال الدفاعي.

وجدد الجانب البريطاني التأكيد على تطلعهم للعمل معًا بشكل وثيق لتحقيق الأولويات المشتركة بين البلدين. 
