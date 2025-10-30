توقيع خطة تعاون دفاعي جديدة بين بريطانيا وأذربيجان

Advertisement

ونقلت السفارة عبر حسابها على "أكس" عن الوزارتين توقيعهما على الخطة الجديدة، معربة عن فخر المتحدة بالتعاون الوثيق مع أذربيجان في المجال الدفاعي.وجدد الجانب التأكيد على تطلعهم للعمل معًا بشكل وثيق لتحقيق الأولويات المشتركة بين البلدين.