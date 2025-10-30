Advertisement

عربي-دولي

حالة من الفوضى.. ما الذي تشهده القدس؟

Lebanon 24
30-10-2025 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1435985-638974348614994308.png
Doc-P-1435985-638974348614994308.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن محطات الحافلات والقطارات في مدينة القدس المحتلة تشهد حالة من الفوضى بسبب تظاهرة الحريديم المناهضة للتجنيد. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة الإسعاف الإسرائيلية: 6 إصابات في حالة خطرة من جراء إطلاق النار في القدس
lebanon 24
30/10/2025 21:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو السلاح الذي استخدم في هجوم القدس اليوم؟
lebanon 24
30/10/2025 21:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية: داعش يسعى لإعادة تنظيم صفوفه مستفيدا من حالة الفوضى في مناطق سوريا الخارجة عن سيطرتنا
lebanon 24
30/10/2025 21:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجمع العلماء المسلمين": ما تشهده غزة خطوة على طريق تحرير فلسطين
lebanon 24
30/10/2025 21:53:44 Lebanon 24 Lebanon 24

إسرائيل

القطار

ريدي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:36 | 2025-10-30
15:34 | 2025-10-30
15:11 | 2025-10-30
15:00 | 2025-10-30
14:54 | 2025-10-30
14:44 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24