عربي-دولي

بشأن إسرائيل و"داعش".. لماذا سيزور الشرع واشنطن؟

Lebanon 24
01-11-2025 | 12:39
أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوجه إلى واشنطن في تشرين الثاني الحالي في زيارة تاريخية تهدف إلى توقيع اتفاقية انضمام سوريا إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.
وأكد براك في تصريحات صحفية على هامش "حوار المنامة" في البحرين أن زيارة الشرع ستشهد "على الأرجح" توقيع اتفاق الانضمام إلى تحالف مكافحة تنظيم داعش، في خطوة من شأنها إحداث تحول جذري في التحالفات الإقليمية.

وكشف موقع "أكسيوس" عن أن زيارة الشرع إلى واشنطن ستليها جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وسوريا بوساطة أميركية، في محاولة للوصول إلى اتفاق أمني بشأن الحدود بين البلدين بحلول نهاية العام. (سكاي نيوز)

 
