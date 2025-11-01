Advertisement

وأكد براك في تصريحات صحفية على هامش "حوار " في أن زيارة ستشهد "على الأرجح" توقيع اتفاق الانضمام إلى تحالف مكافحة تنظيم داعش، في خطوة من شأنها إحداث تحول جذري في التحالفات الإقليمية.وكشف موقع "أكسيوس" عن أن زيارة الشرع إلى واشنطن ستليها جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين وسوريا بوساطة أميركية، في محاولة للوصول إلى اتفاق أمني بشأن الحدود بين البلدين بحلول نهاية العام. (سكاي نيوز)