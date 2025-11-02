28
خلال أقل من 24 ساعة.. 3 تهديدات إسرائيلية للبنان
02-11-2025
03:09
في تهديد جديد خلال أقل من 24 ساعة، وجّه
وزير الدفاع
الاسرائيلي يسرائيل كاتس رسالة واضحة للبنان بشأن
الجبهة
الجنوبية، متهما الرئيس جوزاف عون بالمماطلة بما يتعلق بنزع سلاح الحزب.
في السياق، قال كاتس إن "
حزب الله
يلعب بالنار"، واعتبر أنّ الرئيس جوزاف عون "يتعامل بمماطلة" بما يتعلق بنزع سلاح الحزب، وفق وصفه.
وطالب كاتس
الحكومة اللبنانية
الوفاء "بالتزاماتها بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من
جنوب لبنان
"، بحسب قوله.
وشدد على أن الجيش
الإسرائيلي
سيواصل تطبيق ما سماها بـ"سياسة الحد
الأقصى
"، قائلا إن
إسرائيل
لن تسمح بتهديد سكان
الشمال
.
وكان قد هدّد كاتس أمس السبت باستهداف
بيروت
مجدّداً، وقال: "إذا حاول حزب الله إطلاق النار على مستوطنة في الشمال، فسنُهاجم بيروت أيضاً... وقد أخبرت
مورغان أورتاغوس
وتوم براك بذلك أيضاً".
من جهته
، اعتبر وزير الأمن إيتمار بن غفير أن "حزب الله يلعب بالنار"، مؤكدًا أنّه لن نسمح بتهديد سكان شمالي إسرائيل وسنواصل تطبيق سياسة الإنفاذ القصوى وسنعمقها.
