خلال أقل من 24 ساعة.. 3 تهديدات إسرائيلية للبنان

في تهديد جديد خلال أقل من 24 ساعة، وجّه الاسرائيلي يسرائيل كاتس رسالة واضحة للبنان بشأن الجنوبية، متهما الرئيس جوزاف عون بالمماطلة بما يتعلق بنزع سلاح الحزب.في السياق، قال كاتس إن " يلعب بالنار"، واعتبر أنّ الرئيس جوزاف عون "يتعامل بمماطلة" بما يتعلق بنزع سلاح الحزب، وفق وصفه.وطالب كاتس الوفاء "بالتزاماتها بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من "، بحسب قوله.وشدد على أن الجيش سيواصل تطبيق ما سماها بـ"سياسة الحد "، قائلا إن لن تسمح بتهديد سكان .وكان قد هدّد كاتس أمس السبت باستهداف مجدّداً، وقال: "إذا حاول حزب الله إطلاق النار على مستوطنة في الشمال، فسنُهاجم بيروت أيضاً... وقد أخبرت وتوم براك بذلك أيضاً".، اعتبر وزير الأمن إيتمار بن غفير أن "حزب الله يلعب بالنار"، مؤكدًا أنّه لن نسمح بتهديد سكان شمالي إسرائيل وسنواصل تطبيق سياسة الإنفاذ القصوى وسنعمقها.