الكونغرس يواجه ترامب

02-11-2025 | 04:07
كشف الكونغرس الأميركي أن الهجمات العسكرية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب في البحر الكاريبي ضد قوارب تهريب المخدرات الفنزويلية تندرج ضمن النقاش الدائر حول حدود قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، الذي يلزم الرئيس بالحصول على موافقة الكونجرس لأي عمل عسكري يتجاوز 60 يوماً.
وأبلغت وزارة العدل الأميركية الكونغرس أن إدارة ترامب لا تعتبر هذه العمليات "أعمالاً عدائية" بالمعنى الذي يشمله قانون صلاحيات الحرب، حيث يرى مستشارو الإدارة أن العملية لا ترقى إلى هذا المستوى لأنها لا تعرض حياة القوات الأمريكية للخطر المباشر.

وكشفت الأرقام عن مقتل 62 شخصاً على الأقل في 14 غارة جوية استهدفت قوارب في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وفقاً للإعلانات التي نشرها وزير الدفاع بيت هيجسيث على وسائل التواصل الاجتماعي.

تستند إدارة ترامب في موقفها إلى سابقة قانونية أرساها الرئيس السابق باراك أوباما خلال العملية العسكرية في ليبيا عام 2011، حيث برر حينها أن عدم وجود قوات برية أمريكية وانخفاض خطر وقوع إصابات يخرج العملية من نطاق "الأعمال العدائية". لكن الفارق الجوهري أن عملية أوباما جاءت في إطار مهمة متعددة الدول بقيادة الناتو بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي. (يورو نيوز)

 
