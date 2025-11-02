الكونغرس يواجه ترامب

Advertisement

كشف الكونغرس الأميركي أن الهجمات العسكرية التي يشنها في البحر الكاريبي ضد قوارب تهريب المخدرات الفنزويلية تندرج ضمن الدائر حول حدود قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، الذي يلزم الرئيس بالحصول على موافقة الكونجرس لأي عمل عسكري يتجاوز 60 يوماً.وأبلغت الأميركية الكونغرس أن إدارة لا تعتبر هذه العمليات "أعمالاً عدائية" بالمعنى الذي يشمله قانون صلاحيات الحرب، حيث يرى مستشارو الإدارة أن العملية لا ترقى إلى هذا المستوى لأنها لا تعرض حياة القوات للخطر المباشر.وكشفت الأرقام عن مقتل 62 شخصاً على الأقل في 14 غارة جوية استهدفت قوارب في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وفقاً للإعلانات التي نشرها بيت هيجسيث على وسائل التواصل الاجتماعي.تستند إدارة ترامب في موقفها إلى سابقة قانونية أرساها الرئيس السابق باراك أوباما خلال العملية العسكرية في ليبيا عام 2011، حيث برر حينها أن عدم وجود قوات برية أمريكية وانخفاض خطر وقوع إصابات يخرج العملية من نطاق "الأعمال العدائية". لكن الفارق الجوهري أن عملية أوباما جاءت في إطار مهمة متعددة الدول بقيادة الناتو بناء على قرار من . (يورو نيوز)