28
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الكونغرس يواجه ترامب
Lebanon 24
02-11-2025
|
04:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الكونغرس الأميركي أن الهجمات العسكرية التي يشنها
الرئيس دونالد ترامب
في البحر الكاريبي ضد قوارب تهريب المخدرات الفنزويلية تندرج ضمن
النقاش
الدائر حول حدود قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، الذي يلزم الرئيس بالحصول على موافقة الكونجرس لأي عمل عسكري يتجاوز 60 يوماً.
Advertisement
وأبلغت
وزارة العدل
الأميركية الكونغرس أن إدارة
ترامب
لا تعتبر هذه العمليات "أعمالاً عدائية" بالمعنى الذي يشمله قانون صلاحيات الحرب، حيث يرى مستشارو الإدارة أن العملية لا ترقى إلى هذا المستوى لأنها لا تعرض حياة القوات
الأمريكية
للخطر المباشر.
وكشفت الأرقام عن مقتل 62 شخصاً على الأقل في 14 غارة جوية استهدفت قوارب في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وفقاً للإعلانات التي نشرها
وزير الدفاع
بيت هيجسيث على وسائل التواصل الاجتماعي.
تستند إدارة ترامب في موقفها إلى سابقة قانونية أرساها الرئيس السابق باراك أوباما خلال العملية العسكرية في ليبيا عام 2011، حيث برر حينها أن عدم وجود قوات برية أمريكية وانخفاض خطر وقوع إصابات يخرج العملية من نطاق "الأعمال العدائية". لكن الفارق الجوهري أن عملية أوباما جاءت في إطار مهمة متعددة الدول بقيادة الناتو بناء على قرار من
مجلس الأمن الدولي
. (يورو نيوز)
مواضيع ذات صلة
ترامب يدعو الجمهوريين إلى تغيير قواعد التصويت في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي رغم اعتراض الديمقراطيين
Lebanon 24
ترامب يدعو الجمهوريين إلى تغيير قواعد التصويت في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي رغم اعتراض الديمقراطيين
02/11/2025 14:39:05
02/11/2025 14:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: على الكونغرس إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: على الكونغرس إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا
02/11/2025 14:39:05
02/11/2025 14:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: وفد من الكونغرس الأميركي يلغي رحلته إلى جنوب شرق آسيا بسبب الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
أكسيوس: وفد من الكونغرس الأميركي يلغي رحلته إلى جنوب شرق آسيا بسبب الإغلاق الحكومي
02/11/2025 14:39:05
02/11/2025 14:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤثر الإغلاق الحكومي على رواتب الرئيس وأعضاء الكونغرس الأميركي؟
Lebanon 24
هل يؤثر الإغلاق الحكومي على رواتب الرئيس وأعضاء الكونغرس الأميركي؟
02/11/2025 14:39:05
02/11/2025 14:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس دونالد ترامب
مجلس الأمن الدولي
دونالد ترامب
وزارة العدل
وزير الدفاع
مجلس الأمن
الأمريكية
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية: مرحلة جديدة في الصحراء
Lebanon 24
واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية: مرحلة جديدة في الصحراء
07:32 | 2025-11-02
02/11/2025 07:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلثا سكان اليمن يواجهون أزمة غذاء حادة
Lebanon 24
ثلثا سكان اليمن يواجهون أزمة غذاء حادة
07:30 | 2025-11-02
02/11/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
07:14 | 2025-11-02
02/11/2025 07:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
07:00 | 2025-11-02
02/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إدانته.. ساركوزي ينتظر قرار القضاء الفرنسي بشأن طلب الإفراج
Lebanon 24
بعد إدانته.. ساركوزي ينتظر قرار القضاء الفرنسي بشأن طلب الإفراج
06:33 | 2025-11-02
02/11/2025 06:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
08:00 | 2025-11-01
01/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
16:05 | 2025-11-01
01/11/2025 04:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
11:30 | 2025-11-01
01/11/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
12:00 | 2025-11-01
01/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
14:14 | 2025-11-01
01/11/2025 02:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:32 | 2025-11-02
واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية: مرحلة جديدة في الصحراء
07:30 | 2025-11-02
ثلثا سكان اليمن يواجهون أزمة غذاء حادة
07:14 | 2025-11-02
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
07:00 | 2025-11-02
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
06:33 | 2025-11-02
بعد إدانته.. ساركوزي ينتظر قرار القضاء الفرنسي بشأن طلب الإفراج
06:20 | 2025-11-02
فيدان يؤكد: على العالم مواجهة خروقات إسرائيل وضمان أمن الفلسطينيين
فيديو
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
02/11/2025 14:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
02:00 | 2025-11-01
02/11/2025 14:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
23:57 | 2025-10-30
02/11/2025 14:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24