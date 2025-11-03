بعد أن دخلوا إلى مناطق سيطرة إسرائيل.. شرط لعودة عناصر "حماس" إلى مناطقهم

Advertisement

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن دخول فرق وعناصر من "جناح " صباح الاثنين إلى حي الشجاعية في غزة، في مهمة تهدف إلى "البحث عن جثث رهائن إسرائيليين".ونقلت قناة " 12" عن مصادر أمنية أن "قد توافق على عودة حوالي 200 مسلح من حماس" الذين علقوا في منطقة "الخط الأصفر" الخاضعة للسيطرة جنوب القطاع، بشرط "تسليمهم أسلحتهم".وأوضحت المعطيات الميدانية أن المسلحين المحاصرين يتواجدون في "عدة جيوب"، بعضها داخل أنفاق تحت الأرض.أثارت الأنباء حول احتمال عودة المسلحين ردود فعل غاضبة، حيث وصف الخطوة بأنها "جنون مطلق" في تغريدة على منصة "إكس"، موجهاً نداءً عاجلاً لرئيس الوزراء يقول فيه: "كفّوا عنه".في سياق متصل، أكد أن قواته "في حالة تأهب دائم للعودة إلى الحرب في غزة"، مشيراً إلى أن الجيش خاض "حرباً غير مسبوقة ومتعددة الأبعاد خلال العامين الماضيين". (ارم)