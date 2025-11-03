Advertisement

عربي-دولي

بعد أن دخلوا إلى مناطق سيطرة إسرائيل.. شرط لعودة عناصر "حماس" إلى مناطقهم

Lebanon 24
03-11-2025 | 06:11
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن دخول فرق الصليب الأحمر وعناصر من "جناح حماس السكري" صباح الاثنين إلى حي الشجاعية في غزة، في مهمة تهدف إلى "البحث عن جثث رهائن إسرائيليين".
ونقلت قناة "أخبار 12" عن مصادر أمنية أن إسرائيل "قد توافق على عودة حوالي 200 مسلح من حماس" الذين علقوا في منطقة "الخط الأصفر" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية جنوب القطاع، بشرط "تسليمهم أسلحتهم".

وأوضحت المعطيات الميدانية أن المسلحين المحاصرين يتواجدون في "عدة جيوب"، بعضها داخل أنفاق تحت الأرض.

أثارت الأنباء حول احتمال عودة المسلحين ردود فعل غاضبة، حيث وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الخطوة بأنها "جنون مطلق" في تغريدة على منصة "إكس"، موجهاً نداءً عاجلاً لرئيس الوزراء يقول فيه: "كفّوا عنه".

في سياق متصل، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن قواته "في حالة تأهب دائم للعودة إلى الحرب في غزة"، مشيراً إلى أن الجيش خاض "حرباً غير مسبوقة ومتعددة الأبعاد خلال العامين الماضيين". (ارم)
