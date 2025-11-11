Advertisement

عربي-دولي

روسيا ترد على العقوبات اليابانية ضدها

Lebanon 24
11-11-2025 | 15:00
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، عن فرض حظر على دخول 30 مواطناً يابانياً إلى الأراضي الروسية، وذلك رداً على العقوبات التي فرضتها اليابان ضد موسكو.
وقالت الوزارة في بيان لها إن "في إطار الإجراءات التي تتخذ ردا على استمرار ما يسمى بعقوبات طوكيو الرسمية ضد بلادنا، والتي تربطها بالعملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، تقرر حظر دخول 30 مواطنا يابانيا الأراضي الروسية لأجل غير مسمى".


ونشرت الخارجية الروسية قائمة بأسماء اليابانيين الذين يحظر عليهم دخول روسيا، ومن بينهم المتحدث الرسمي باسم الخارجية اليابانية توشيهيرو كيتامورو وعدد من العاملين في وسائل الإعلام والجامعات اليابانية، إضافة إلى مسؤولين في منظمات غير حكومية.


وكانت اليابان قد أعلنت في 12 أيلول الماضي عن فرض العقوبات على أكثر من 60 شخصا وكيانا من روسيا، قائلة إن تلك الخطوة تأتي في إطار "الجهود من أجل السلام وتسوية قضية أوكرانيا".
