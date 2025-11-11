روسيا ترد على العقوبات اليابانية ضدها

Advertisement

وقالت الوزارة في بيان لها إن "في إطار الإجراءات التي تتخذ ردا على استمرار ما يسمى بعقوبات الرسمية ضد بلادنا، والتي تربطها بالعملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، تقرر حظر دخول 30 مواطنا يابانيا الأراضي الروسية لأجل غير مسمى".ونشرت الخارجية الروسية قائمة بأسماء اليابانيين الذين يحظر عليهم دخول ، ومن بينهم المتحدث الرسمي باسم الخارجية توشيهيرو كيتامورو وعدد من العاملين في والجامعات اليابانية، إضافة إلى مسؤولين في منظمات غير حكومية.وكانت اليابان قد أعلنت في 12 أيلول الماضي عن فرض العقوبات على أكثر من 60 شخصا وكيانا من روسيا، قائلة إن تلك الخطوة تأتي في إطار "الجهود من أجل السلام وتسوية قضية ".