Advertisement

عربي-دولي

وثائق تفجّر واشنطن.. رسائل تربط ترامب بقضية "الإتجار الجنسي" (صور)

Lebanon 24
12-11-2025 | 15:02
A-
A+
Doc-P-1441493-638985817430964688.webp
Doc-P-1441493-638985817430964688.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فجّرت رسائل بريد إلكتروني كشفها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، جدلاً واسعاً في واشنطن بعد أن أظهرت ارتباطات مثيرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والممول الراحل جيفري إبستين المدان بالاتجار الجنسي.
Advertisement

وبحسب تقرير CNN، فإن الرسائل التي جرى الحصول عليها بموجب أمر قضائي من ممتلكات إبستين، تُظهر أن الأخير ذكر ترامب بالإسم في مراسلات خاصة مع شريكته السابقة غيسلين ماكسويل، والمؤلف المقرب من دوائر ترامب مايكل وولف، على مدى أكثر من 15 عاماً. وتشير بعض الرسائل إلى أن إبستين تحدّث عن علاقة ترامب بـ"فتيات" يُعتقد أنهن كن ضحايا في قضايا الاتجار بالبشر التي اتُهم بها إبستين.

ولم تتضمن الرسائل أي مشاركة مباشرة من ترامب، لكنها ألقت الضوء على علاقةٍ غامضةٍ بينه وبين إبستين، خصوصاً أن الأخير كتب في إحدى المراسلات أن "ترامب كان يعلم بشأن الفتيات"، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة بينهما بعد سنوات من نفي ترامب المتكرر لأي صلة بأعمال إبستين.
 


البيت الأبيض سارع إلى الرد، إذ وصفت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت تسريب الرسائل بأنه "محاولة سياسية رخيصة لتشويه سمعة الرئيس وإلهاء الرأي العام عن إنجازاته وعن إعادة فتح الحكومة". كما أكدت أن ترامب "لم يكن طرفاً في أي من هذه المراسلات، ولم يُتهم بأي مخالفة جنائية".

وفي المقابل، رأى الديمقراطيون أن ما ورد في الرسائل يستدعي "مزيداً من الشفافية" حول العلاقة القديمة بين ترامب وإبستين، لا سيما أن الأخير كان من الشخصيات التي ارتبطت بعلاقات واسعة مع سياسيين ورجال أعمال بارزين قبل وفاته الغامضة في السجن عام 2019، والتي وُصفت بأنها "انتحار مثير للريبة".

وتضمنت المراسلات أيضاً حواراً بين إبستين ووولف في عام 2015، ناقشا فيه كيف يمكن لترامب الرد في حال سُئل على الهواء عن علاقته بإبستين خلال مناظرة تلفزيونية، في دلالة على استمرار التواصل بين الطرفين حتى فترة قريبة من دخول ترامب المعترك الرئاسي.
 
القضية، التي تُعاد إحياؤها اليوم برسائل جديدة، تهدد بإشعال مواجهة سياسية جديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين، في وقتٍ تزداد فيه الضغوط على الكونغرس للكشف عن مزيد من الملفات السرية المتعلقة بإبستين وشبكته التي امتدت إلى داخل النخبة السياسية الأميركية.
 
 
(سي إن إن)
 
مواضيع ذات صلة
رجي: حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأطفالها قضية عدالة وكرامة
lebanon 24
13/11/2025 03:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: علاقاتنا مع واشنطن ومع ترامب وثيقة
lebanon 24
13/11/2025 03:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يطلق الإجراءات الوطنية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر
lebanon 24
13/11/2025 03:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية نوعية للجيش داخل مخيم شاتيلا: خطوة حاسمة لمكافحة الاتجار بالمخدرات
lebanon 24
13/11/2025 03:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الديمقراطيون

الديمقراطيين

الديمقراطي

الجمهوري

سنوات من

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:02 | 2025-11-12
16:37 | 2025-11-12
16:22 | 2025-11-12
16:04 | 2025-11-12
16:00 | 2025-11-12
15:39 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24