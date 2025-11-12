21
عربي-دولي
وثائق تفجّر واشنطن.. رسائل تربط ترامب بقضية "الإتجار الجنسي" (صور)
Lebanon 24
12-11-2025
|
15:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
فجّرت رسائل بريد إلكتروني كشفها
الديمقراطيون
في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، جدلاً واسعاً في
واشنطن
بعد أن أظهرت ارتباطات مثيرة بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
والممول الراحل جيفري إبستين المدان بالاتجار الجنسي.
وبحسب تقرير CNN، فإن الرسائل التي جرى الحصول عليها بموجب أمر قضائي من ممتلكات إبستين، تُظهر أن الأخير ذكر
ترامب
بالإسم في مراسلات خاصة مع شريكته السابقة غيسلين ماكسويل، والمؤلف المقرب من دوائر ترامب مايكل وولف، على مدى أكثر من 15 عاماً. وتشير بعض الرسائل إلى أن إبستين تحدّث عن علاقة ترامب بـ"فتيات" يُعتقد أنهن كن ضحايا في قضايا الاتجار بالبشر التي اتُهم بها إبستين.
ولم تتضمن الرسائل أي مشاركة مباشرة من ترامب، لكنها ألقت الضوء على علاقةٍ غامضةٍ بينه وبين إبستين، خصوصاً أن الأخير كتب في إحدى المراسلات أن "ترامب كان يعلم بشأن الفتيات"، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة بينهما بعد
سنوات من
نفي ترامب المتكرر لأي صلة بأعمال إبستين.
البيت الأبيض
سارع إلى الرد، إذ وصفت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت تسريب الرسائل بأنه "محاولة سياسية رخيصة لتشويه سمعة الرئيس وإلهاء الرأي العام عن إنجازاته وعن إعادة فتح الحكومة". كما أكدت أن ترامب "لم يكن طرفاً في أي من هذه المراسلات، ولم يُتهم بأي مخالفة جنائية".
وفي المقابل، رأى الديمقراطيون أن ما ورد في الرسائل يستدعي "مزيداً من الشفافية" حول العلاقة القديمة بين ترامب وإبستين، لا سيما أن الأخير كان من الشخصيات التي ارتبطت بعلاقات واسعة مع سياسيين ورجال أعمال بارزين قبل وفاته الغامضة في السجن عام 2019، والتي وُصفت بأنها "انتحار مثير للريبة".
وتضمنت المراسلات أيضاً حواراً بين إبستين ووولف في عام 2015، ناقشا فيه كيف يمكن لترامب الرد في حال سُئل على الهواء عن علاقته بإبستين خلال مناظرة تلفزيونية، في دلالة على استمرار التواصل بين الطرفين حتى فترة قريبة من دخول ترامب المعترك الرئاسي.
القضية، التي تُعاد إحياؤها اليوم برسائل جديدة، تهدد بإشعال مواجهة سياسية جديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين، في وقتٍ تزداد فيه الضغوط على الكونغرس للكشف عن مزيد من الملفات السرية المتعلقة بإبستين وشبكته التي امتدت إلى داخل النخبة السياسية الأميركية.
(سي إن إن)
