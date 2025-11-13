20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كيانات أوروبية في قائمة الإرهاب الأميركية
Lebanon 24
13-11-2025
|
23:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
الولايات المتحدة
اليوم الجمعة، إدراج أربع مجموعات أناركية مناهضة للفاشية تنشط في كل من
ألمانيا
وإيطاليا واليونان ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" وقائمة "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص".
Advertisement
وقالت
وزارة الخارجية الأميركية
في بيان إن الجماعات المصنّفة شنت "هجمات إرهابية" في الولايات المتحدة وأوروبا، متهمة إياها بالسعي إلى "تقويض الحضارة الغربية" عبر أعمال عنف ممنهجة.
وأوضح البيان أن الخطوة تأتي في إطار تحرك واسع ضد ما تعتبره
واشنطن
"تهديدًا متناميًا" من مجموعات مرتبطة بحركة "أنتيفا".
وفي تعليق على القرار، قال
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو إن التصنيف يستند إلى "
التزام
الرئيس الأميركي باجتثاث حملة العنف السياسي" التي تُنسب للحركة. وأضاف أن الولايات المتحدة "ستستخدم كل الأدوات المتاحة" لمواجهة الجماعات التي وصفها بأنها "معادية لأميركا والرأسمالية والمسيحية". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بريطانيا: شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب جزء من الاستجابة للتطورات في سوريا
Lebanon 24
بريطانيا: شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب جزء من الاستجابة للتطورات في سوريا
14/11/2025 10:24:58
14/11/2025 10:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: رفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهاب اعتراف بالتقدّّم الذي أظهره القادة السوريون
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: رفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهاب اعتراف بالتقدّّم الذي أظهره القادة السوريون
14/11/2025 10:24:58
14/11/2025 10:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التجارة الأميركية أدرجت 29 كيانًا مرتبطًا بالصين وتركيا والإمارات إلى قائمتها الخاصة بالقيود على الصادرات
Lebanon 24
وزارة التجارة الأميركية أدرجت 29 كيانًا مرتبطًا بالصين وتركيا والإمارات إلى قائمتها الخاصة بالقيود على الصادرات
14/11/2025 10:24:58
14/11/2025 10:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد 10 مسؤولين و8 كيانات في السودان (العربية)
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد 10 مسؤولين و8 كيانات في السودان (العربية)
14/11/2025 10:24:58
14/11/2025 10:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
وزير الخارجية
روسيا اليوم
المسيحية
ألمانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
رصد "سفينة تجسس" قرب هاواي
Lebanon 24
رصد "سفينة تجسس" قرب هاواي
03:12 | 2025-11-14
14/11/2025 03:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّض مركبتهم لاصطدام بحطام فضائي.. انتهاء أزمة الرواد الصينيين
Lebanon 24
بعد تعرّض مركبتهم لاصطدام بحطام فضائي.. انتهاء أزمة الرواد الصينيين
03:07 | 2025-11-14
14/11/2025 03:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من أنقرة إلى تل أبيب مروراً بالرياض: كيف تعيد دمشق صياغة تموضعها الإقليمي
Lebanon 24
من أنقرة إلى تل أبيب مروراً بالرياض: كيف تعيد دمشق صياغة تموضعها الإقليمي
03:00 | 2025-11-14
14/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث تهريب قاتل في إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث تهريب قاتل في إيران
02:44 | 2025-11-14
14/11/2025 02:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاغ عن حادث "مشبوه" في بحر العرب قرب الإمارات
Lebanon 24
بلاغ عن حادث "مشبوه" في بحر العرب قرب الإمارات
02:42 | 2025-11-14
14/11/2025 02:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
04:44 | 2025-11-13
13/11/2025 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
09:30 | 2025-11-13
13/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
12:51 | 2025-11-13
13/11/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:12 | 2025-11-14
رصد "سفينة تجسس" قرب هاواي
03:07 | 2025-11-14
بعد تعرّض مركبتهم لاصطدام بحطام فضائي.. انتهاء أزمة الرواد الصينيين
03:00 | 2025-11-14
من أنقرة إلى تل أبيب مروراً بالرياض: كيف تعيد دمشق صياغة تموضعها الإقليمي
02:44 | 2025-11-14
بالفيديو.. حادث تهريب قاتل في إيران
02:42 | 2025-11-14
بلاغ عن حادث "مشبوه" في بحر العرب قرب الإمارات
02:38 | 2025-11-14
كوريا الشمالية ترد على دول مجموعة السبع: امتلاكنا للأسلحة النووية واقع ثابت ولا يتزعزع
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
14/11/2025 10:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
14/11/2025 10:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
14/11/2025 10:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24