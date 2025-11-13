Advertisement

عربي-دولي

كيانات أوروبية في قائمة الإرهاب الأميركية

Lebanon 24
13-11-2025 | 23:24
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، إدراج أربع مجموعات أناركية مناهضة للفاشية تنشط في كل من ألمانيا وإيطاليا واليونان ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" وقائمة "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الجماعات المصنّفة شنت "هجمات إرهابية" في الولايات المتحدة وأوروبا، متهمة إياها بالسعي إلى "تقويض الحضارة الغربية" عبر أعمال عنف ممنهجة.

وأوضح البيان أن الخطوة تأتي في إطار تحرك واسع ضد ما تعتبره واشنطن "تهديدًا متناميًا" من مجموعات مرتبطة بحركة "أنتيفا".

وفي تعليق على القرار، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن التصنيف يستند إلى "التزام الرئيس الأميركي باجتثاث حملة العنف السياسي" التي تُنسب للحركة. وأضاف أن الولايات المتحدة "ستستخدم كل الأدوات المتاحة" لمواجهة الجماعات التي وصفها بأنها "معادية لأميركا والرأسمالية والمسيحية". (روسيا اليوم)
