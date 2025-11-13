كيانات أوروبية في قائمة الإرهاب الأميركية

Advertisement

أعلنت اليوم الجمعة، إدراج أربع مجموعات أناركية مناهضة للفاشية تنشط في كل من وإيطاليا واليونان ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" وقائمة "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص".وقالت في بيان إن الجماعات المصنّفة شنت "هجمات إرهابية" في الولايات المتحدة وأوروبا، متهمة إياها بالسعي إلى "تقويض الحضارة الغربية" عبر أعمال عنف ممنهجة.وأوضح البيان أن الخطوة تأتي في إطار تحرك واسع ضد ما تعتبره "تهديدًا متناميًا" من مجموعات مرتبطة بحركة "أنتيفا".وفي تعليق على القرار، قال الأميركي ماركو روبيو إن التصنيف يستند إلى " الرئيس الأميركي باجتثاث حملة العنف السياسي" التي تُنسب للحركة. وأضاف أن الولايات المتحدة "ستستخدم كل الأدوات المتاحة" لمواجهة الجماعات التي وصفها بأنها "معادية لأميركا والرأسمالية والمسيحية". (روسيا اليوم)