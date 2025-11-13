بواسطة طائرة مسيّرة.. الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات

أعلن الجيش ، إحباط محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة.

وقال الجيش في بيان، إن أحبطت محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون)، على واجهتها الشمالية وضمن منطقة مسؤوليتها، وتم وتحويلها للجهات المختصة لمتابعة الإجراءات.