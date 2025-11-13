Advertisement

عربي-دولي

بواسطة طائرة مسيّرة.. الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات

Lebanon 24
13-11-2025 | 23:46
أعلن الجيش الأردني، إحباط محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة.
وقال الجيش في بيان، إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون)، على واجهتها الشمالية وضمن منطقة مسؤوليتها، وتم وتحويلها للجهات المختصة لمتابعة الإجراءات. 
