انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن

وبحسب المعلومات، استُهدف محيط منطقة 86، ويُرجح أن الانفجارات ناجمة عن صاروخ أُطلق من طائرة مسيرة.وذكرت المصادر أن أصوات سيارات الإسعاف كانت تُسمع بوضوح في منطقة المزة.من جهتها قالت السورية إن انفجارا هز منطقة المزة بدمشق ويجري التحقق من طبيعته.وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن جسما مجهولا متفجرا سقط في المزة 86 أدى إلى مقتل امراة في الثلاثينيات من عمرها وإصابة آخرين.كما ذكرت أن الانفجار وقع بالقرب من في المنطقة المذكورة.