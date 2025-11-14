Advertisement

عربي-دولي

انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
14-11-2025 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1442297-638987491338409276.jpg
Doc-P-1442297-638987491338409276.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هزت مساء يوم الجمعة أصوات انفجارات ضخمة سمعت بوضوح في العاصمة السورية دمشق.
Advertisement

وبحسب المعلومات، استُهدف محيط منطقة المزة 86، ويُرجح أن الانفجارات ناجمة عن صاروخ أُطلق من طائرة مسيرة.

وذكرت المصادر أن أصوات سيارات الإسعاف كانت تُسمع بوضوح في منطقة المزة.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية إن انفجارا هز منطقة المزة بدمشق ويجري التحقق من طبيعته.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن جسما مجهولا متفجرا سقط في المزة 86 أدى إلى مقتل امراة في الثلاثينيات من عمرها وإصابة آخرين.

كما ذكرت أن الانفجار وقع بالقرب من جامع الرحمن في المنطقة المذكورة.
مواضيع ذات صلة
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
lebanon 24
15/11/2025 03:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
3 انفجارات تهز منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق
lebanon 24
15/11/2025 03:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق (الجزيرة)
lebanon 24
15/11/2025 03:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مواقع إعلامية فلسطينية: انفجارات ضخمة جنوب قطاع غزة
lebanon 24
15/11/2025 03:56:42 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

من جهته

الرحمن

سورية

المزة

جامع

دمشق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:25 | 2025-11-14
16:03 | 2025-11-14
15:04 | 2025-11-14
14:33 | 2025-11-14
13:24 | 2025-11-14
12:40 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24