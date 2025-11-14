Advertisement

عربي-دولي

ترامب يجري اتصالات مع تايلاند وكمبوديا وماليزيا لتهدئة النزاع على الحدود

Lebanon 24
14-11-2025 | 14:33
أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أجرى اتصالين هاتفيين بكل من تايلاند وكمبوديا في محاولة لحل النزاع الأخير بينهما".
وقال مسؤول اميركي كبير إن الرئيس الأميركي "على تواصل أيضًا مع ماليزيا للمساعدة في وضع حد للعنف"، وذلك بعد وقوع مواجهات جديدة على الحدود بين تايلاند وكمبوديا.
دونالد ترامب

البيت الأبيض

بيت الأب

دونالد

ايلان

ايلا

تابع
