19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
8
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يجري اتصالات مع تايلاند وكمبوديا وماليزيا لتهدئة النزاع على الحدود
Lebanon 24
14-11-2025
|
14:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد
البيت الأبيض
بأن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
"أجرى اتصالين هاتفيين بكل من تايلاند وكمبوديا في محاولة لحل النزاع الأخير بينهما".
Advertisement
وقال مسؤول اميركي كبير إن الرئيس الأميركي "على تواصل أيضًا مع ماليزيا للمساعدة في وضع حد للعنف"، وذلك بعد وقوع مواجهات جديدة على الحدود بين تايلاند وكمبوديا.
مواضيع ذات صلة
بحضور ترامب.. تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لتسوية النزاع
Lebanon 24
بحضور ترامب.. تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لتسوية النزاع
15/11/2025 03:56:49
15/11/2025 03:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يشهد مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا في العاصمة الماليزية
Lebanon 24
ترامب يشهد مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا في العاصمة الماليزية
15/11/2025 03:56:49
15/11/2025 03:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا وهدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار
Lebanon 24
ترامب: نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا وهدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار
15/11/2025 03:56:49
15/11/2025 03:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية ماليزيا: ترامب سيشهد توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا
Lebanon 24
وزير خارجية ماليزيا: ترامب سيشهد توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا
15/11/2025 03:56:49
15/11/2025 03:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
البيت الأبيض
بيت الأب
دونالد
ايلان
ايلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
16:25 | 2025-11-14
14/11/2025 04:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تنفي أي تعاون للشرع مع التحالف الدولي ضد داعش والقاعدة منذ 2016
Lebanon 24
سوريا تنفي أي تعاون للشرع مع التحالف الدولي ضد داعش والقاعدة منذ 2016
16:03 | 2025-11-14
14/11/2025 04:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تنشر قوات عسكرية في البوسنة والهرسك لمساندة الأمن والاستقرار
Lebanon 24
بريطانيا تنشر قوات عسكرية في البوسنة والهرسك لمساندة الأمن والاستقرار
15:04 | 2025-11-14
14/11/2025 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة ودول عربية تحث مجلس الأمن على اعتماد قرارها بشأن غزة
Lebanon 24
الولايات المتحدة ودول عربية تحث مجلس الأمن على اعتماد قرارها بشأن غزة
13:24 | 2025-11-14
14/11/2025 01:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
00:38 | 2025-11-14
14/11/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
01:44 | 2025-11-14
14/11/2025 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:25 | 2025-11-14
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
16:03 | 2025-11-14
سوريا تنفي أي تعاون للشرع مع التحالف الدولي ضد داعش والقاعدة منذ 2016
15:04 | 2025-11-14
بريطانيا تنشر قوات عسكرية في البوسنة والهرسك لمساندة الأمن والاستقرار
13:24 | 2025-11-14
الولايات المتحدة ودول عربية تحث مجلس الأمن على اعتماد قرارها بشأن غزة
13:20 | 2025-11-14
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
12:40 | 2025-11-14
اتصال بين عبدالله بن زايد وماركو روبيو لمناقشة التطورات الإقليمية
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 03:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 03:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
15/11/2025 03:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24