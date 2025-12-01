البيت الأبيض: محادثات "جيدة جداً" مع كييف… وويتكوف إلى موسكو

Advertisement

أكدت الناطقة باسم كارولاين ليفيت أنّ "متفائلة جداً" بإمكان التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين وأوكرانيا، قبيل وصول مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إلى .وقالت ليفيت إن وفريقه "عملوا بجد من أجل هذا المسار ويريدون إنهاء الحرب"، مشيرة إلى أنّ أجرت "محادثات جيدة جداً" مع الجانب الأوكراني في فلوريدا، قبل أن يتوجّه ويتكوف إلى روسيا للقاء الرئيس .