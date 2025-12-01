Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض: محادثات "جيدة جداً" مع كييف… وويتكوف إلى موسكو

Lebanon 24
01-12-2025 | 14:53
A-
A+
Doc-P-1449628-639002228440085635.webp
Doc-P-1449628-639002228440085635.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أنّ الإدارة الأميركية "متفائلة جداً" بإمكان التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قبيل وصول مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو.
Advertisement

وقالت ليفيت إن الرئيس دونالد ترامب وفريقه "عملوا بجد من أجل هذا المسار ويريدون إنهاء الحرب"، مشيرة إلى أنّ واشنطن أجرت "محادثات جيدة جداً" مع الجانب الأوكراني في فلوريدا، قبل أن يتوجّه ويتكوف إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: محادثات "جيدة" مع روسيا وأوكرانيا.. وخطة سلام أمريكية
lebanon 24
02/12/2025 00:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يغادر البيت الأبيض بعد محادثات مكثفة مع ترامب حول الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
02/12/2025 00:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: شهدنا تقدما جيدا لتحقيق السلام تحت قيادة سوريا الجديدة
lebanon 24
02/12/2025 00:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: علاقتي بكيم جونغ أون "جيدة جدا"
lebanon 24
02/12/2025 00:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

الإدارة الأميركية

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

فلاديمير

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-12-01
16:44 | 2025-12-01
16:34 | 2025-12-01
16:20 | 2025-12-01
16:07 | 2025-12-01
16:00 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24