رئيس إسرائيل: لا أرضخ لخطابات عنيفة

يتعرض الرئيس إسحاق هرتسوغ لضغوط وتهديدات مبطنة بشأن طلب العفو عن رئيس الوزراء .تعهد هرتسوغ بالتعامل مع طلب العفو المقدم من "بأفضل وأدق طريقة ممكنة"، مؤكداً أن " والمجتمع الإسرائيلي" هي الأولوية الوحيدة.جاء تعليق هرتسوغ الأول من نوعه على طلب نتنياهو العفو في ذروة انقسام واستقطاب سياسي وقانوني وجماهيري حاد، وهو وضع اعترف به هرتسوغ الذي قال: "من الواضح لي أن طلب العفو يثير قلقاً كبيراً وجدلاً واسعاً في البلاد".لكنه استدرك كذلك مضيفاً: "ومن الواضح لي أيضاً أن الخطاب العنيف لن يؤثر عليّ، والخطاب المحترم يثير . أدعو شعب للتعبير عن رأيه في هذا الشأن. أدعوهم إلى زيارة موقع الرئيس والتعبير عن موقفهم".وبحسب صحيفة " "، كان هرتسوغ يردّ على تهديداتٍ ضمنية أطلقها مسؤولون إسرائيليون إذا لم يستجب لطلب نتنياهو، تحديداً ما قالته وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان التي تحدثت عن احتمال تدخل الرئيس الأميركي وفرض عقوبات على كبار المسؤولين في الجهاز القضائي إذا فشل في "حماية مصلحة أمن إسرائيل"، وذلك بعد رسالة سابقة من طالب فيها بالعفو.على الرغم من ترويج نتنياهو لطلب العفو باعتباره "خطوة لإنهاء الانقسام"، فإن الطلب نفسه عمّق الشرخ السياسي والقانوني وأثار جدلاً واسعاً.تنحٍّ أم انتخابات مبكرة؟رجحت القناة 13 موافقة هرتسوغ على العفو مقابل دعوة نتنياهو لانتخابات مبكرة. وتحدثت تقارير أخرى عن احتمال تنحي هرتسوغ مؤقتاً أو وقف التعديلات القضائية. لكن ديوان الرئاسة نفى هذه التسريبات، مؤكداً أن الطلب لم يُناقش بعد.