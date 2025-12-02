رئيس إسرائيل: لا أرضخ لخطابات عنيفة

يتعرض الرئيس الإسرائيلي
إسحاق هرتسوغ لضغوط وتهديدات مبطنة بشأن طلب العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
.
تعهد هرتسوغ بالتعامل مع طلب العفو المقدم من نتنياهو
"بأفضل وأدق طريقة ممكنة"، مؤكداً أن "مصلحة الدولة
والمجتمع الإسرائيلي" هي الأولوية الوحيدة.
جاء تعليق هرتسوغ الأول من نوعه على طلب نتنياهو العفو في ذروة انقسام واستقطاب سياسي وقانوني وجماهيري حاد، وهو وضع اعترف به هرتسوغ الذي قال: "من الواضح لي أن طلب العفو يثير قلقاً كبيراً وجدلاً واسعاً في البلاد".
لكنه استدرك كذلك مضيفاً: "ومن الواضح لي أيضاً أن الخطاب العنيف لن يؤثر عليّ، والخطاب المحترم يثير النقاش
. أدعو شعب إسرائيل
للتعبير عن رأيه في هذا الشأن. أدعوهم إلى زيارة موقع ديوان
الرئيس والتعبير عن موقفهم".
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت
"، كان هرتسوغ يردّ على تهديداتٍ ضمنية أطلقها مسؤولون إسرائيليون إذا لم يستجب لطلب نتنياهو، تحديداً ما قالته وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان التي تحدثت عن احتمال تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب
وفرض عقوبات على كبار المسؤولين في الجهاز القضائي إذا فشل في "حماية مصلحة أمن إسرائيل"، وذلك بعد رسالة سابقة من ترامب
طالب فيها بالعفو.
على الرغم من ترويج نتنياهو لطلب العفو باعتباره "خطوة لإنهاء الانقسام"، فإن الطلب نفسه عمّق الشرخ السياسي والقانوني وأثار جدلاً واسعاً.
تنحٍّ أم انتخابات مبكرة؟
رجحت القناة 13 موافقة هرتسوغ على العفو مقابل دعوة نتنياهو لانتخابات مبكرة. وتحدثت تقارير أخرى عن احتمال تنحي هرتسوغ مؤقتاً أو وقف التعديلات القضائية. لكن ديوان الرئاسة نفى هذه التسريبات، مؤكداً أن الطلب لم يُناقش بعد.
نفت مصادر نتنياهو كلياً فكرة التنحي أو الاعتراف بالذنب، مؤكدة أن طلب العفو تم بتنسيق كامل مع ترامب وأن موقف نتنياهو هو: "كل شيء أو لا شيء".
خلفية قانونية معقدة
يواجه نتنياهو 4 تهم جنائية تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا تتعلق بهدايا غير قانونية وتأثير على الإعلام.
أشار خبير قانوني إلى أن العفو نادر قبل انتهاء المحاكمة، وقد يُمنح العفو إذا اعترف بالذنب، وهو شرط لا يبدو أن نتنياهو مستعد لقبوله.