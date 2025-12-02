Advertisement

عربي-دولي

تقريرٌ عن القوات الشرطية في غزة.. من يقوم بتدريب العناصر قبل الإنتشار في القطاع؟

Lebanon 24
02-12-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1450035-639002938389795145.jfif
Doc-P-1450035-639002938389795145.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ مسؤولون قالوا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنّ "مصر والاتّحاد الأوروبيّ يستعدّان لتوسيع نطاق تدريب الشرطة الفلسطينية للانتشار في غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام".
Advertisement

وبحسب المسؤولين، فإنّه لم يتمّ تحديد حجم القوّة وتكوينها وهيكل قيادتها ومناطق انتشارها ومسؤولياتها.

ولكن مع دعم خطة ترامب بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبينما ينتظر المسؤولون الانتقال إلى مرحلتها الثانية، تركز القاهرة وبروكسل بشكل متزايد على بناء قوة الشرطة بشكل رئيسي من خلال تدريب الضباط الفلسطينيين قبل الانتشار.

ويجيز قرار مجلس الأمن إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة للمساعدة في تأمين الحدود، وضمان نزع السلاح، وحماية المدنيين والعمليات الإنسانية، ودعم "قوة الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً والعمل جنباً إلى جنب معها.

وقبل الحرب، كان يشرف على أمن غزة ما يقدر بـ 5000 إلى 10000 ضابط يعملون تحت إشراف حماس، التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007، ولكن من المفترض أن تتنازل عن السلطة بموجب خطة ترامب.

ويسعى المجتمع الدولي إلى إنشاء قوة فلسطينية مسلحة تُكلّف بتنفيذ القانون يومياً بين سكان القطاع البالغ عددهم حوالي مليوني شخص.

وعلى الرغم من أن الكثير من المعلومات حول هذه القوة لا يزال مجهولًا، بما في ذلك نطاق عملها الدقيق، ومن أين ستستمد عناصرها، وما إذا كانت ستحل محل حماس حقاً، إلا أن كلًا من مصر والاتحاد الأوروبي يسعيان جاهدين إلى لعب أدوار قيادية في إعداد القوة لنشرها النهائي.

وأشارت المصادر إلى أن كليهما يعتبر الشرطة عنصراً أساسياً يسمح لهما بالتأثير على التخطيط الذي تقوده الولايات المتحدة لإدارة غزة بعد الحرب ومستقبلها الأوسع، بما في ذلك إمكانية أن تصبح القوة لاعباً سياسياً مهماً.

وقال المسؤولون إن القاهرة وبروكسل، اللتين شاركتا سابقاً في تدريب الشرطة الفلسطينية إلى جانب الأردن، تعملان الآن على إضافة دفعات إضافية من الضباط إلى المبادرات السابقة، تتألف في المقام الأول من سكان غزة، بمن فيهم ضباط سابقون في القطاع لا يزالون يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
دبلوماسي أوروبي: نعد لتدريب 3000 شرطي من غزة خارج القطاع
lebanon 24
02/12/2025 22:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 3 آلاف شرطي لقطاع غزة
lebanon 24
02/12/2025 22:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3000 شرطي من غزة
lebanon 24
02/12/2025 22:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا أبدت استعدادها للمساهمة بقوات في القوة الدولية المخطط لها الانتشار في قطاع غزة
lebanon 24
02/12/2025 22:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

المجتمع الدولي

دونالد ترامب

الفلسطينيين

مجلس الأمن

الفلسطينية

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:51 | 2025-12-02
14:00 | 2025-12-02
13:55 | 2025-12-02
13:47 | 2025-12-02
13:41 | 2025-12-02
13:39 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24