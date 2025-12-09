Advertisement

واشنطن تفتح باب "اليوم التالي" في فنزويلا… مادورو تحت ضغط الأساطيل

09-12-2025 | 12:10
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على إعداد خطط لمرحلة "اليوم التالي" في حال الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في ظل تصاعد الضغوط الأميركية السياسية والعسكرية على كراكاس.
وأفادت الشبكة بأن هذه الخطط تُعدّ بسرّية تامة، وتشمل خيارات لملء فراغ السلطة في حال سقوط النظام.

وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لـ"فوكس نيوز" إنّ ترامب يتعرّض لضغوط للوفاء بتعهّداته الانتخابية، وعلى رأسها القضاء على عصابات تهريب المخدرات الأجنبية. واعتبرت أنّ مادورو "يدفع ثمن سماحه للمجرمين بالهجرة إلى الولايات المتحدة"، مؤكدة أنّ الرئيس الأميركي "ينفّذ ما وعد به".

ويتزامن ذلك مع تصعيد عسكري أميركي في الكاريبي، حيث نشرت واشنطن أسطولاً بحرياً ضخماً، من ضمنه أكبر حاملة طائرات في العالم، تحت عنوان مكافحة تهريب المخدرات.

وبحسب التقارير، نفّذت القوات الأميركية ضربات استهدفت أكثر من 20 قارباً، أسفرت عن مقتل 87 شخصاً على الأقل.

وتتهم الولايات المتحدة مادورو بقيادة شبكة تهريب المخدرات المعروفة بـ"كارتل الشمس"، التي صُنّفت مؤخراً منظمة إرهابية، في حين يؤكد مادورو أنّ التحركات الأميركية تهدف إلى إسقاط حكومته والسيطرة على ثروات بلاده النفطية.

