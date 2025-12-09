واشنطن تفتح باب "اليوم التالي" في فنزويلا… مادورو تحت ضغط الأساطيل

Advertisement

نقلت شبكة " إن" عن مسؤولين أميركيين أنّ إدارة تعمل على إعداد خطط لمرحلة "اليوم التالي" في حال الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في ظل تصاعد الضغوط الأميركية السياسية والعسكرية على كراكاس.وأفادت الشبكة بأن هذه الخطط تُعدّ بسرّية تامة، وتشمل خيارات لملء فراغ السلطة في حال سقوط النظام.وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت لـ"فوكس نيوز" إنّ يتعرّض لضغوط للوفاء بتعهّداته ، وعلى رأسها على عصابات تهريب المخدرات الأجنبية. واعتبرت أنّ مادورو "يدفع ثمن سماحه للمجرمين بالهجرة إلى "، مؤكدة أنّ الرئيس الأميركي "ينفّذ ما وعد به".ويتزامن ذلك مع تصعيد عسكري أميركي في الكاريبي، حيث نشرت أسطولاً بحرياً ضخماً، من ضمنه أكبر حاملة طائرات في العالم، تحت عنوان مكافحة تهريب المخدرات.وبحسب التقارير، نفّذت القوات الأميركية ضربات استهدفت أكثر من 20 قارباً، أسفرت عن مقتل 87 شخصاً على الأقل.وتتهم الولايات المتحدة مادورو بقيادة شبكة تهريب المخدرات المعروفة بـ"كارتل الشمس"، التي صُنّفت مؤخراً منظمة إرهابية، في حين يؤكد مادورو أنّ التحركات الأميركية تهدف إلى إسقاط حكومته والسيطرة على ثروات بلاده النفطية.