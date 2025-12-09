17
عربي-دولي
دورية إسرائيلية تتوغّل في ريف القنيطرة وتوقع ثلاثة جرحى
Lebanon 24
09-12-2025
|
12:35
photos
أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا برصاص قوة إسرائيلية خلال توغلها في ريف
القنيطرة
جنوبي
سوريا
، في حين أكد الجيش
الإسرائيلي
أنه أطلق النار بعد "اشتباك" مع أشخاص وصفهم بـ"المشتبه بهم".
وأفاد التلفزيون السوري بـ"إصابة 3 أشخاص برصاص
قوات الاحتلال الإسرائيلي
في بلدة خان أرنبة
بريف
القنيطرة".
وذكر أن "قوات
الاحتلال
استخدمت آليات عسكرية عدة وناقلات جنود وأطلقت قنابل دخانية".
من جهتها، قالت
وكالة الأنباء
الرسمية
السورية
(سانا) إن القوات الاسرائيلية نصبت "حاجزا بين بلدة خان أرنبة وقرية عين عيشة في ريف القنيطرة وتطلق النار على المدنيين".
ونشرت الوكالة صورة تظهر فيها آلية عسكرية على طريق سريع بينما تعبر السيارات المدنية بالقرب منها. (وكالة سانا)
