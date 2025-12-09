دورية إسرائيلية تتوغّل في ريف القنيطرة وتوقع ثلاثة جرحى

Advertisement

وأفاد التلفزيون السوري بـ"إصابة 3 أشخاص برصاص في بلدة خان أرنبة القنيطرة".وذكر أن "قوات استخدمت آليات عسكرية عدة وناقلات جنود وأطلقت قنابل دخانية".من جهتها، قالت الرسمية (سانا) إن القوات الاسرائيلية نصبت "حاجزا بين بلدة خان أرنبة وقرية عين عيشة في ريف القنيطرة وتطلق النار على المدنيين".ونشرت الوكالة صورة تظهر فيها آلية عسكرية على طريق سريع بينما تعبر السيارات المدنية بالقرب منها. (وكالة سانا)