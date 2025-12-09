Advertisement

عربي-دولي

دورية إسرائيلية تتوغّل في ريف القنيطرة وتوقع ثلاثة جرحى

Lebanon 24
09-12-2025 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1452871-639009059886245862.jpg
Doc-P-1452871-639009059886245862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا برصاص قوة إسرائيلية خلال توغلها في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار بعد "اشتباك" مع أشخاص وصفهم بـ"المشتبه بهم".   
Advertisement
 
    
وأفاد التلفزيون السوري بـ"إصابة 3 أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة".
 
     
وذكر أن "قوات الاحتلال استخدمت آليات عسكرية عدة وناقلات جنود وأطلقت قنابل دخانية". 

     
من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن القوات الاسرائيلية نصبت "حاجزا بين بلدة خان أرنبة وقرية عين عيشة في ريف القنيطرة وتطلق النار على المدنيين". 

     
ونشرت الوكالة صورة تظهر فيها آلية عسكرية على طريق سريع بينما تعبر السيارات المدنية بالقرب منها. (وكالة سانا) 
مواضيع ذات صلة
مصادر محلية من القنيطرة: دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل داخل قرية المشيرفة في ريف القنيطرة
lebanon 24
09/12/2025 23:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
دورية إسرائيلية تتوغّل وتنصب حاجزاً للتفتيش في قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي
lebanon 24
09/12/2025 23:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
دورية إسرائيلية تتوغل في قرية أفانيا بريف القنيطرة (سكاي نيوز)
lebanon 24
09/12/2025 23:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل على طريق جباتا عين البيضة بريف القنيطرة الشمالي وتنصب حاجزاً (الميادين)
lebanon 24
09/12/2025 23:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وكالة الأنباء

الإسرائيلي

الاحتلال

إسرائيل

من جهته

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:47 | 2025-12-09
14:33 | 2025-12-09
14:00 | 2025-12-09
13:59 | 2025-12-09
13:26 | 2025-12-09
13:12 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24