لبنان
خريس يحذر: تبرير العدوان الإسرائيلي يشكل كارثة على لبنان
Lebanon 24
25-01-2026
|
09:42
أشار عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، أن "ما نسمعه لا يبشّر بالخير أبدًا، وتبرير البعض للعدوان الاسرائيلي على بلدنا يشكل كارثة ومشكلة كبيرة"، داعياً الجميع الى "التمسك بالوحدة في مواجهة المخاطر الاسرائيلية على بلدنا".
وقال: "الهدف الأساسي من تشكيل لجنة الميكانيزم هو تطبيق القرار 1701 ولكن هذه اللجنة غير موجودة على الإطلاق، اذ تُقصف القرى وتُدمّر البيوت ويُقتل الناس من دون أن تحرّك ساكناً، فأين هي هذه اللجنة؟ هل ألغيت؟ هذا الامر برسم الدول التي رعت هذا الاتفاق".
أضاف: "هدف الضغوطات التخلي عن المبادئ والعداء لإسرائيل، ولكنها ستبقى بالنسبة لنا شر مطلق والتعامل معها حرام".
وأكّد ان "المرحلة صعبة على مستوى المنطقة بأكملها كما ان هناك انقسامات حادة على الصعيد الداخلي والمطلوب أن نقرأ جميعا في كتاب واحد ونلملم الوضع ونبني دولة قوية عادلة، تقف الى جانب شعبها، ولكن أين هي الدولة اليوم حول ما يجري في الجنوب والاعتداءات المتكررة وأين
إعادة الإعمار
؟".
وختم خريس: "ان هذا الموضوع يشكل هاجساً كبيراً بالنسبة لنا، ولن نقبل ان يبقى الوضع على ما هو عليه، ودولة
الرئيس نبيه بري
يعمل بشكل متواصل ويتابع موضوع إعادة الإعمار كما كثير من المواضيع، والمطلوب اليوم من الدولة أن تكون حاضرة في الجنوب وتقف مع الناس". (الوكالة الوطنية)
