تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ظاهرة فلكية تحدث مرة كل 36 عاماً.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من حدوث زلزال كبير في هذا التاريخ

Lebanon 24
19-02-2026 | 00:41
A-
A+
ظاهرة فلكية تحدث مرة كل 36 عاماً.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من حدوث زلزال كبير في هذا التاريخ
ظاهرة فلكية تحدث مرة كل 36 عاماً.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من حدوث زلزال كبير في هذا التاريخ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، أمس الأربعاء، من حدوث ظاهرة فلكية نادرة، قد تؤثر على الأرض في صورة نشاط زلزالي كبير.

ففي أحدث مقاطعه على مواقع التواصل، حذر هوغربيتس من اقتران الأرض مع زحل ونبتون، والذي يحدث مرة كل 36 عاماً، والمتوقع بالتحديد في العشرين من الشهر الجاري، أي غداً الجمعة. كما أكد أنه وبشكل فريد، يقترن القمر أيضاً مع زحل ونبتون، بينما تشكل الزهرة زاوية قائمة حاسمة (90 درجة) مع عطارد وأورانوس، مما قد يزيد من احتماليات الأنشطة الزلزالية على الأرض.
وأشار راصد الزلازل المثير للجدل، لما أورده في نشرته الفضائية التي نشرها على حساباته بمواقع التواصل منذ يومين، حيث أكد فيها أنه سيكون الاقتران بين 19 و20 من شهر شباط هو الأكثر أهمية، مؤكداً بالقول: "قد نشهد زلزالاً كبيراً، خاصةً بسبب تقارب زاوية عطارد-أورانوس القائمة مع الوضع القمري. يقع هذا التقارب في المنتصف تماماً، وهناك احتمال لحدوث زلزال بقوة 7 درجات تقريباً في الحادي والعشرين، مع احتمال زيادة أو نقصان يوم واحد"، داعياً متابعيه بألا يستهينوا بالأمر.
وأضاف بالقول: "بهذا الوضع الفلكي القائم، أولاً مع عطارد: الزهرة-أورانوس، ثم الزهرة: عطارد-أورانوس. هذا هو الوضع الأكثر أهمية. قد نشهد زلزالاً كبيراً في الحادي والعشرين نتيجةً لذلك. سيكون هذا الوضع بالغ الأهمية. أما اقتران الأرض-زحل-نبتون فليس بالضرورة بالغ الأهمية، فهو يحدث كل 36 عاماً تقريباً. إنها هندسة فلكية فريدة، لكن تقاربها مع كوكب الزهرة وعطارد وأورانوس يجعلها بالغة الأهمية".

وأكد أن قوة أي زلزال متوقع في تلك الفترة "تعتمد بشكل كبير على مستويات الضغط في قشرة الأرض. لا نعلم ذلك، لذا كونوا على أهبة الاستعداد"، مكرراً بأنه قد تشهد الأرض زلازل قوية في 20 و21 من الشهر الجاري.

يذكر أن الباحث الهولندي هوغربيتس يرأس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" SSGEOS Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
في خلال 3 أيام.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة"
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما توقع حدوث زلزال هذا العام.. ردٌ على العالم الهولندي
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما حذر من حدوث زلزال قوي.. خبير جيولوجي لبناني يرد على العالم الهولندي
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

فرانك هوغربيتس

يوم واحد

فرانك هو

أوران

الهند

فرانك

الفلك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:56 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:40 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-02-19
Lebanon24
02:07 | 2026-02-19
Lebanon24
02:07 | 2026-02-19
Lebanon24
01:56 | 2026-02-19
Lebanon24
01:40 | 2026-02-19
Lebanon24
01:30 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24