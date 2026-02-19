تفاصيل جديدة عن تورط الاستخبارات الأميريكية في تفجيرات "السيل الشمالي".. صحيفة تكشف

في تطور جديد، كشفت صحيفة "دير شبيغل" نقلا عن مصادر مطلعة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كانت على علم بالخطط الإرهابية لتفجير خط أنابيب " ".



وأكدت الصحيفة أن "وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كانت على علم في مرحلة مبكرة بخطط الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم على السيل الشمالي ولم يعترضوا على ذلك في البداية. ووفقا للتحقيق، فقد غيروا رأيهم لاحقا وحذروا الأوكرانيين من تنفيذ الخطط، ولكن دون جدوى".



وأضافت أن علموا بخطط مهاجمة خط أنابيب قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا.



وذكرت المصادر أن عملاء أميركيين التقوا في ربيع عام 2022 بمنظمي هجوم "السيل الشمالي" وتبادلوا معلومات حول التفاصيل التقنية للتخريب.



من ناحيته، كشف مصدر أوكراني مطلع للصحيفة أن الأميركيين لم يعارضوا عملية التخريب في البداية. وأضاف أن الأوكرانيين لم يتلقوا أي تحذيرات في ذلك الوقت، بل على العكس تماما.



ونقلت "دير شبيغل" تصريحات ممثلي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، التي جاء فيها أن "الوكالة تعتبر المعلومات الواردة في تحقيق شبيغل "غير دقيقة أبدا" وأنه لا ينبغي التعليق عليها. واكتفت الوكالة بالقول إنه لا ينبغي اعتبار التحقيق المنشور في الصحيفة معلومات واقعية".



كما ذكرت المصادر نفسها أن القائد الأسبق للقوات فاليري زالوجني وافق على عملية تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".



وفي 26 أيلول 2022، حدثت انفجارات تحت الماء بالقرب من بورنهولم الدنماركية في ، ما تسبب في أضرار جسيمة لثلاثة من الخطوط الأربعة لأنابيب الغاز "السيل الشمالي 1 و2" والتي تعد من أهم البنى التحتية للطاقة في العالم لنقل الغاز الطبيعي من إلى .(روسيا اليوم)



















